Mercato Milan, parola ad André: «Se arrivassi in rossonero vivrei un sogno, ma sono calmo. Qui al Corinthians…»

Mercato Milan, l’obiettivo dei rossoneri, André, parla ai microfoni di Globoesporte dei tanti rumors attorno a lui

Il calciomercato del Milan si sposta in Brasile, dove il nome di André è diventato più di una semplice suggestione. Il centrocampista del Corinthians, considerato uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano, ha parlato per la prima volta del possibile trasferimento in rossonero ai microfoni di Globoesporte. Le sue parole riflettono grande maturità, tra la voglia di misurarsi con il calcio europeo sotto la guida di Massimiliano Allegri e la riconoscenza verso la sua attuale squadra.

Mercato Milan, tra realtà e ambizione: le parole di André

Nonostante l’interesse concreto mostrato da Igli Tare e dalla dirigenza milanista, il giocatore preferisce mantenere i piedi per terra, pur non nascondendo il fascino esercitato dal club di via Aldo Rossi. «Sono molto calmo. La mia concentrazione è al 100% qui al Corinthians. Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma anche qui sto vivendo un sogno», ha dichiarato André, sottolineando come l’attuale esperienza professionale sia già il coronamento di un desiderio d’infanzia.

Mercato Milan, un sogno che parte da lontano

Il legame tra il centrocampista e il “Timão” resta solido, elemento che potrebbe influire sulle tempistiche della trattativa tra i due club. André vive il presente con intensità, pur sapendo che il richiamo dell’Europa si fa sempre più forte. «Giocare per il Corinthians è un sogno che ho sempre avuto fin da bambino, ancora di più da professionista», ha ribadito, confermando la sua totale dedizione alla causa fino al giorno dell’eventuale addio.