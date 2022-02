Mercato Milan: Ancelotti lo mette in vendita. Sfida all’Inter?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan insieme all’Inter attenta agli scenari su un giocatore del Real Madrid che non rientrerebbe nei piani di Ancelotti

Dani Ceballos potrebbe tornare in orbita Milan sul mercato la prossima estate, considerando che il centrocampista non rientrerebbe nei piani di Ancelotti.

Diverse squadre sarebbero in lizza per l’ex Arsenal come riporta il portale El Nacional in Spagna. Nella Liga sarebbe in pressing il Real Betis, mentre in Serie A oltre ai rossoneri anche i cugini dell‘Inter sarebbero attenti agli scenari sul giocatore classe ’96.