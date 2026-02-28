Mercato Milan, Fullkrug impatto sufficiente, ma al Diavolo serve un bomber per il futuro. L’analisi

Mercato Milan, Fullkrug ha avuto un impatto sufficiente ma ai rossoneri serve un vero bomber per la prossima stagione

L’impatto dei nuovi acquisti invernali sulla Serie A 2026 sta già delineando gerarchie precise, e il confronto tra le big è inevitabile. Carlo Laudisa, dalle colonne di Gazzetta.it, ha tracciato un bilancio della campagna di rafforzamento rossonera, soffermandosi in particolare sull’arrivo a Milanello di Niclas Füllkrug.

Mercato Milan, il confronto tra Fullkrug e Malen e le “incertezze” rossonere

Secondo l’esperto di mercato, il “podio” degli acquisti di riparazione è dominato da Donyell Malen, protagonista di un inizio folgorante con la Roma (5 gol in 5 partite). Per il Milan, invece, il giudizio sul centravanti tedesco arrivato dal West Ham è decisamente più cauto:

Impatto altalenante: Sebbene abbia già messo a segno una rete pesante, l’errore dal dischetto e una condizione non sempre al top limitano il voto a una “sufficienza” che non entusiasma.

Sebbene abbia già messo a segno una rete pesante, l’errore dal dischetto e una condizione non sempre al top limitano il voto a una “sufficienza” che non entusiasma. Questione anagrafica: Laudisa sottolinea come, trattandosi di un over 30 arrivato in prestito, Füllkrug non possa rappresentare la pietra angolare di un progetto a lungo termine.

Caccia al “9” per l’estate 2026

La conclusione del giornalista è netta: l’operazione Füllkrug è stata una risposta all’emergenza, ma non risolve il vuoto strutturale nell’attacco di Massimiliano Allegri.

“Ai rossoneri serve assolutamente un centravanti per l’estate“.

Questo commento rafforza le indiscrezioni che vedono il club già attivissimo sui profili di Nicolas Jackson e Guirassy, confermando che il casting per il vero erede della maglia numero 9 è appena iniziato.