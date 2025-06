Mercato Milan, parte la caccia al metronomo: chi sarà il nuovo architetto del centrocampo rossonero? I nomi sul taccuino di Tare e l’analisi caso per caso

Mercato Milan, l’analisi caso per caso di tutti i centrocampisti nel mirino di Igli Tare: i dettagli

Il calciomercato estivo è nel vivo e il Milan è tra i club più attivi, concentrato in particolare sul rafforzamento del proprio centrocampo. La dirigenza rossonera sta lavorando incessantemente per individuare il profilo ideale da posizionare davanti alla difesa, un metronomo capace di dettare i tempi e garantire equilibrio alla squadra di Stefano Pioli. Le ultime indiscrezioni rivelano un’attenzione particolare verso due giovani talenti, ma non si esclude un colpo più esperto per aggiungere qualità e leadership.

I Giovani Talenti Nel Mirino: Jashari e Ricci

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, i nomi principali sul taccuino del calciomercato Milan per il ruolo di mediano sono quelli di Ardon Jashari e Samuele Ricci. Entrambi rappresentano soluzioni interessanti, seppur con caratteristiche e percorsi diversi.

Ardon Jashari, classe 2002, è un mediano svizzero attualmente in forza al Club Bruges. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato grande personalità e visione di gioco. Nella sua ultima stagione in Jupiler Pro League, il massimo campionato belga, Jashari ha collezionato 25 presenze, mettendo a segno 2 gol e fornendo 4 assist. Numeri che evidenziano non solo la sua capacità di interdizione, ma anche un discreto apporto in fase offensiva. La sua crescita è costante e il Milan vede in lui un potenziale investimento per il futuro, un giocatore su cui costruire le fondamenta del centrocampo per gli anni a venire. La sua duttilità e la capacità di impostare l’azione lo rendono un profilo particolarmente appetibile.

Accanto a Jashari, il Milan sta valutando con attenzione anche Samuele Ricci, centrocampista italiano classe 2001 in forza al Torino. Ricci, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, ha maturato una significativa esperienza in Serie A, affermandosi come uno dei giovani italiani più promettenti nel suo ruolo. Con la maglia granata, nella scorsa stagione, ha disputato 34 partite di campionato, realizzando un gol e fornendo un assist. Sebbene i suoi numeri in termini di gol e assist siano leggermente inferiori a quelli di Jashari, Ricci è apprezzato per la sua intelligenza tattica, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi. La sua conoscenza del campionato italiano rappresenterebbe un vantaggio immediato per l’inserimento in squadra. Il Milan lo considera una soluzione affidabile e un potenziale titolare.

Il Sogno di Esperienza: Granit Xhaka

Oltre ai giovani, il Milan non smette di monitorare la situazione legata a Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, attualmente al Bayer Leverkusen, rappresenta il profilo di maggiore esperienza tra i nomi accostati al club rossonero. Xhaka, con le sue 33 presenze in Bundesliga nell’ultima stagione, condite da 2 gol e 7 assist, ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello, capace di unire quantità e qualità. La sua leadership, la sua visione di gioco e il suo tiro dalla distanza lo renderebbero un rinforzo di primissimo piano per il centrocampo del Milan.

Tuttavia, l’operazione Xhaka presenta una complessità non indifferente. Il Bayer Leverkusen valuta molto il suo giocatore e le sue pretese economiche sono attualmente elevate. Il Milan è in attesa che il club tedesco abbassi le proprie richieste per poter intavolare una trattativa concreta. L’esperienza internazionale e la comprovata capacità di Xhaka di ricoprire il ruolo di regista lo rendono un obiettivo intrigante, ma la fattibilità dell’operazione dipenderà dalla volontà del Bayer Leverkusen di scendere a compromessi.

Il Milan è al lavoro per costruire un centrocampo solido e dinamico. La scelta tra un giovane prospetto come Jashari o Ricci e un leader esperto come Xhaka determinerà la strategia del club per la prossima stagione. La sensazione è che il Milan voglia un mix di gioventù ed esperienza per affrontare al meglio le sfide future. Chi sarà il prossimo architetto del centrocampo rossonero? Il calciomercato è ancora lungo e le sorprese non sono escluse.