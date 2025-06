Jashari Milan, il Brugge fa muro! Richiesta monstre per il centrocampista. Il retroscena

Jashari Milan, il Brugge alza la posta per il centrocampista che piace tantissimo a Tare. Richiesta di 35 milioni di euro più bonus

Il calciomercato entra nel vivo e il calciomercato Milan si muove con decisione per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama delle trattative, i rossoneri hanno formalizzato la loro prima offerta ufficiale al Club Brugge per assicurarsi le prestazioni del talentuoso Ardon Jashari, promettente centrocampista svizzero.

L’offerta del Diavolo si attesta su una base fissa di 25 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero 5 milioni di euro in bonus, portando il valore complessivo dell’operazione a 30 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa. Il Club Brugge, infatti, valuta il proprio gioiello in maniera decisamente superiore, richiedendo ben 35 milioni di euro garantiti, più eventuali bonus, il che evidenzia una forbice economica ancora piuttosto ampia tra le due società.

Ardon Jashari, classe 2002, è un centrocampista difensivo (CDM) che ha dimostrato grande versatilità e qualità anche come centrale di centrocampo. Cresciuto nel Lucerna e approdato al Club Brugge nell’estate del 2024, Jashari è considerato in patria come il “nuovo Xhaka”, un paragone che ne sottolinea le notevoli potenzialità e la capacità di impostare il gioco con visione e precisione. Tra le sue principali caratteristiche spiccano l’ottima capacità di passaggio, la propensione a effettuare passaggi chiave e una notevole concentrazione in campo. Il suo stile di gioco, che predilige il passaggio a terra e un approccio pulito senza falli eccessivi, lo rende un profilo moderno e completo, capace di imporsi sia a livello nazionale che nelle competizioni europee, come la Champions League.

L’interesse del Milan per Jashari non è casuale: il club rossonero è alla ricerca di talenti emergenti che possano integrarsi con giocatori di maggiore esperienza, seguendo una strategia che ha già portato successi in passato. Il sogno di Jashari di giocare a San Siro potrebbe rappresentare un fattore a favore dei rossoneri nella corsa al giocatore.

La negoziazione, tuttavia, sarà tutt’altro che semplice. Oltre alla significativa differenza tra domanda e offerta, il Milan dovrà fare i conti con una concorrenza europea elevata. Molti grandi club europei, tra cui il Manchester United, hanno infatti messo gli occhi su Jashari, consapevoli del suo potenziale di crescita e del valore di mercato in rapida ascesa, che secondo alcune stime ha già raggiunto i 32 milioni di euro nonostante un contratto con il Club Brugge valido fino al 2029. Questa situazione rende il giocatore uno dei pezzi pregiati di questa sessione di calciomercato estivo.

Per il Milan, acquisire Jashari significherebbe assicurarsi un futuro promettente per la linea mediana, ma richiederà una mossa decisa e un lavoro di mediazione per avvicinare le richieste del Club Brugge, in un contesto dove il giocatore è molto ambito e il suo valore continua a crescere.