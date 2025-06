Calciomercato Milan, Tare accelera per chiudere l’operazione Jashari: segnali di apertura continui. Cosa sta succedendo. Le ultimissime

Il Milan sta accelerando le operazioni sul mercato e ha messo nel mirino Ardon Jashari, talentuoso centrocampista del Bruges. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero ha intensificato i contatti con la società belga e avrebbe formulato un’offerta importante per assicurarsi le prestazioni del giovane svizzero.

La proposta milanista si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra significativa che testimonia il forte interesse del Milan per Jashari, considerato un elemento chiave per il futuro della mediana rossonera. La dirigenza di Via Aldo Rossi è convinta delle qualità del giocatore e vuole chiudere l’affare il prima possibile per anticipare la concorrenza.

Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice. Il Bruges, infatti, valuta il proprio gioiello non meno di 40 milioni di euro. Una richiesta elevata che al momento crea una distanza di 10 milioni tra domanda e offerta. Il club belga è consapevole del potenziale di Jashari e della sua giovane età (classe 2002), elementi che ne fanno un asset prezioso sul mercato.

Nonostante la differenza di valutazione, le parti sembrano intenzionate a trovare un punto d’incontro. Il Milan potrebbe studiare nuove formule o inserire contropartite tecniche per avvicinarsi alle richieste del Bruges. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i rossoneri riusciranno a sferrare l’affondo decisivo e portare Jashari a San Siro, rinforzando così il centrocampo a disposizione di Fonseca.