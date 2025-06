Mercato Milan, Zinchenko e non solo: tutti i nomi sul taccuino dei rossoneri. Allegri ha le idee chiare

Mercato Milan, per il ruolo di terzino sinistro il nome caldo è quello di Zinchenko, ucraino attualmente all’Arsenal: la situazione

Nel consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Marchetti di Sky Sport, rinomato esperto di calciomercato, ha fornito un quadro dettagliato delle recenti mosse del calciomercato Milan sul fronte delle trattative in entrata e in uscita. L’attenzione si concentra sulle operazioni che stanno animando il mercato delle grandi di Serie A.

La notizia più significativa riguarda la cessione ufficiale di Tijani Reijnders al Manchester City. Un’operazione da 55 milioni di euro più 15 di bonus, che ha visto il centrocampista olandese firmare un contratto quinquennale con i Citizens. Un addio importante per i rossoneri, che ora si concentrano sulle nuove acquisizioni.

Sul fronte dell’attacco, il Milan ha messo in cima alla lista il nome di Mateo Retegui, con nuovi contatti avvenuti nelle ultime ore. L’alternativa che continua ad affascinare è quella di Dusan Vlahovic, ma l’ingaggio elevato dell’attaccante serbo complica notevolmente la trattativa con la Juventus.

Per quanto riguarda il centrocampo, l’interesse si è acceso sul 17enne Bouaddi del Lille, un giovane talento che ha particolarmente impressionato Massimiliano Allegri, ora nello staff tecnico rossonero. Sulla fascia sinistra, in caso di un’eventuale cessione di Theo Hernandez, che continua a interessare l’Atletico Madrid, il Milan ha ripreso il pressing per Zinchenko. Anche in questo caso, tuttavia, l’ingaggio del giocatore rappresenta un ostacolo significativo.

Un’altra novità riguarda lo staff tecnico: Bernardo Corradi, ex attaccante, ha lasciato la guida dell’Under 20 azzurra per intraprendere questa nuova avventura al fianco di Allegri. Infine, per quanto concerne Mike Maignan, il Chelsea non ha alzato l’offerta e il portiere francese, al momento, resta al Milan. Anche perché, come sottolinea Marchetti, se dovesse concretizzarsi l’uscita di Musah, il club rossonero non avrebbe impellente necessità di ulteriori cessioni per riequilibrare il bilancio.