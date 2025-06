Mercato Milan, piovono conferme su Zinchenko! Opzione concreta, c’è un ostacolo da superare

Mercato Milan, arrivano importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Zinchenko: c’è l’ostacolo ingaggio da superare

Secondo quanto riportato dal noto giornalista calcistico italiano Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan sta attivamente perseguendo il versatile difensore dell’Arsenal Oleksandr Zinchenko mentre cerca di rafforzare ogni reparto in vista della prossima stagione. Sebbene le ambizioni offensive dei rossoneri siano state ampiamente discusse, i loro sforzi si estendono al consolidamento delle loro fila difensive, con l’internazionale ucraino che emerge come obiettivo chiave.

Gli ultimi aggiornamenti di Di Marzio indicano che sono stati stabiliti nuovi contatti tra il Milan e i rappresentanti di Zinchenko. Tuttavia, il principale ostacolo nelle negoziazioni sembra essere l’alto ingaggio richiesto dal giocatore. Trovare un accordo sui termini personali sarà cruciale se il Milan vuole assicurarsi i servizi dell’esperto calciatore della Premier League.

Zinchenko, un veterano del calcio inglese, è approdato in Premier League nella stagione 2017-2018, trasferendosi dal PSV Eindhoven. Il suo esordio nel competitivo campionato inglese lo ha visto trascorrere cinque anni di successo sotto Pep Guardiola al Manchester City. Durante il suo periodo con i Citizens, Zinchenko ha affinato le sue abilità, adattandosi a vari ruoli sulla fascia sinistra e a centrocampo, contribuendo a numerosi trionfi nazionali. La sua adattabilità e la sua abilità tecnica lo hanno reso una risorsa preziosa nella squadra stellare di Guardiola.

Nell’estate del 2022, il ventisettenne (nato nel 1996) ha intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando l’Etihad Stadium per unirsi all’Arsenal. È stato all’Emirates Stadium che Zinchenko ha veramente consolidato la sua reputazione di leader e figura influente. Nonostante un periodo relativamente breve con i Gunners, ha rapidamente conquistato i tifosi del Nord di Londra ed è diventato una parte fondamentale del sistema tattico di Mikel Arteta. La sua capacità di passare senza problemi dal ruolo di terzino sinistro a quello di centrocampista “invertito” ha fornito all’Arsenal una cruciale flessibilità tattica e ha migliorato la loro fase di costruzione.

In tre stagioni con l’Arsenal, Zinchenko, indossando la maglia numero 17, ha accumulato ben 91 presenze in tutte le competizioni. In questo periodo, ha contribuito con 3 gol e 5 assist, mostrando le sue capacità offensive anche da una posizione difensiva. La sua esperienza in ambienti ad alta pressione, la sua qualità tecnica e le sue naturali doti di leadership sono senza dubbio ciò che hanno attirato l’attenzione del Milan.

La ricerca di Zinchenko da parte del Milan sottolinea la loro intenzione di costruire una squadra in grado di competere su più fronti. La dirigenza del club riconosce l’importanza di una difesa forte e versatile, e il profilo di Zinchenko si adatta perfettamente. Tuttavia, come sottolinea Di Marzio, l’aspetto finanziario rimane un ostacolo significativo. Se il Milan riuscirà a colmare il divario nelle aspettative salariali, l’arrivo di Oleksandr Zinchenko rappresenterebbe un colpo significativo, aggiungendo inestimabile esperienza in Premier League e versatilità tattica ai loro ranghi mentre si preparano per le sfide della prossima stagione. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare se i rossoneri riusciranno a superare le complessità economiche e a portare l’ucraino a San Siro.