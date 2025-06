Mercato Milan, Allegri non ha dubbi! Vuole questo profilo per l’attacco, contatti in corso

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole un attaccante che conosca bene il campionato italiano: seria la candidatura di Retegui

Massimiliano Allegri, il nuovo timoniere del Milan, ha le idee chiare per la prossima stagione, e al centro dei suoi pensieri c’è la ricerca di un centravanti prolifico che abbia già dimestichezza con il campionato italiano. Questa l’indiscrezione lanciata da Monica Colombo sul Corriere della Sera, che svela i retroscena dei colloqui tra Allegri e il direttore sportivo Igli Tare, dove un nome in particolare sarebbe emerso con insistenza: quello di Mateo Retegui.

La scelta di puntare su un attaccante che conosca già la Serie A non è casuale. Allegri, noto per la sua pragmatica e per la volontà di avere giocatori subito pronti e integrati negli schemi, vuole evitare scommesse e preferisce affidarsi a certezze. Retegui, con la sua esperienza nel massimo campionato italiano, risponderebbe perfettamente a queste esigenze. La sua capacità di andare in gol con regolarità e la sua presenza fisica in area di rigore lo renderebbero un profilo ideale per l’attacco rossonero, che necessita di un terminale offensivo affidabile e concreto.

Un altro aspetto che renderebbe Retegui un obiettivo concreto per il calciomercato Milan è il suo ingaggio, considerato “abbordabile”. Secondo Monica Colombo, si aggirerebbe intorno ai 2,5 milioni di euro, una cifra che rientrerebbe nei parametri economici stabiliti dalla società rossonera. Questo aspetto è fondamentale in un’ottica di sostenibilità finanziaria, un mantra per il Milan negli ultimi anni. L’attenzione ai costi è sempre alta, e l’acquisizione di un giocatore di qualità a un ingaggio contenuto rappresenta un’operazione intelligente sul fronte economico-sportivo.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. Se da un lato l’ingaggio di Retegui si presenta come un’opportunità, il costo del suo cartellino rappresenta la vera incognita e, a tratti, un ostacolo non indifferente. La cifra richiesta per il suo trasferimento sarebbe “impegnativa”, con una base di almeno 40 milioni di euro. Questa somma, se confermata, costringerebbe il Milan a un esborso significativo, mettendo alla prova la disponibilità economica del club. La dirigenza rossonera, infatti, dovrà valutare attentamente se investire una cifra così importante per un singolo giocatore, soprattutto in un mercato che si preannuncia complesso e dove le risorse potrebbero essere distribuite su più fronti per rinforzare la squadra in ogni reparto.

La trattativa per Retegui, dunque, si annuncia intricata e richiederà tutta l’abilità negoziale del direttore sportivo Tare. Il Milan dovrà cercare di limare le richieste della società proprietaria del cartellino, o quantomeno trovare una formula che possa soddisfare entrambe le parti. Potrebbero essere contemplate formule come un prestito con obbligo di riscatto condizionato, o magari l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare la parte cash dell’operazione.

In sintesi, il nome di Retegui è sul taccuino di Allegri e Tare per rinforzare l’attacco del Milan. La sua familiarità con il campionato italiano e il suo ingaggio contenuto sono punti a favore, ma il costo elevato del cartellino rappresenta la maggiore sfida da superare. La prossima sessione di mercato estiva si preannuncia rovente per il Milan, che dovrà bilanciare ambizioni sportive e sostenibilità economica per regalare ad Allegri la punta prolifica che tanto desidera. Come riportato da Monica Colombo per il Corriere della Sera, i colloqui sono già avviati e il futuro dell’attacco rossonero potrebbe avere il volto di Mateo Retegui.