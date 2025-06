Condividi via email

Retegui Milan, contatti confermati per il capocannoniere della Serie A: cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mateo Retegui è il primo obiettivo del Milan per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. L’attaccante italo-argentino, classe 1999, è reduce da una stagione eccezionale con l’Atalanta, che lo ha visto conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A 2024/2025 con 25 gol all’attivo.

Il Milan, che ha appena ufficializzato Massimiliano Allegri come nuovo tecnico, è alla ricerca di un centravanti prolifico e con caratteristiche da “numero 9” puro, capace di finalizzare l’azione e di dare profondità al reparto offensivo. Retegui, con la sua abilità nel gioco aereo, il fiuto del gol e la capacità di giocare anche per la squadra, risponde perfettamente all’identikit tracciato dai rossoneri.

Tuttavia, l’operazione si preannuncia ardua. L’Atalanta, che ha acquistato Retegui dal Genoa nell’agosto 2024 per circa 22 milioni di euro più bonus, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello e chiederà una cifra elevatissima per il suo cartellino, considerando anche il contratto che lo lega al club bergamasco fino al 2028. Le stime parlano di una valutazione superiore ai 30 milioni di euro.

Inoltre, il Milan dovrà affrontare la forte concorrenza della Juventus, anch’essa interessata al bomber della Nazionale. I bianconeri, a differenza del Milan, possono offrire a Retegui la vetrina della Champions League, un fattore che potrebbe influenzare la decisione del giocatore.

Nonostante gli ostacoli, il Milan sembra determinato a fare il possibile per portare Retegui a San Siro, considerandolo l’innesto fondamentale per costruire un attacco di primissimo livello e puntare in alto nella prossima stagione.