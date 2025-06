Mercato Milan, Allegri e Tare fanno muro! Leao fondamentale, può partire solo in un caso. Ecco quale

Mercato Milan, per Allegri e Tare Rafael Leao è un pezzo molto importante della squadra della prossima stagione

Le recenti dichiarazioni di Matteo Moretto hanno gettato nuova luce sulla posizione di Rafael Leao all’interno del calciomercato Milan, specialmente alla luce dell’ipotetico arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico e la presenza di Igli Tare in un ruolo dirigenziale. Sembra che, nonostante l’indiscutibile importanza del giocatore portoghese per la squadra, il club rossonero non lo consideri assolutamente incedibile, aprendo così a scenari di mercato che dipenderanno principalmente dalle offerte che potrebbero arrivare.