Calciomercato Milan, in arrivo una mega offerta per il top player? Furlani in attesa, cifra monstre sul piatto

Calciomercato Milan, tra fine giugno e i primi di luglio potrebbe arrivare l’affondo decisivo del Bayern Monaco per Leao

Le recenti dinamiche di mercato stanno nuovamente accendendo i riflettori sul futuro di Rafael Leão, l’attaccante portoghese del Milan. Nonostante le speculazioni su altri obiettivi e le voci di permanenza per alcuni grandi nomi in altre squadre, il Bayern Monaco sembra non aver affatto abbandonato la pista che porta al talentuoso numero 10 rossonero. A riferirlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha fornito aggiornamenti significativi sulla situazione, delineando uno scenario in continuo divenire.

Secondo quanto riportato da Moretto, le “ultime vicissitudini legate al mondo Bayern”, tra cui il minor interesse per Williams (sempre più vicino al Barcellona) e la probabile permanenza di Barcola al PSG, hanno spinto i bavaresi a riconsiderare Leão come obiettivo primario. Questo riposizionamento indica una strategia chiara da parte del club tedesco, che potrebbe concretizzarsi in un’offerta ufficiale nelle prossime settimane. Moretto si aspetta che “verso la fine di giugno, inizio luglio, il Bayern Monaco capirà se avanzare concretamente con un’offerta ufficiale per Leão oppure no”. Questa tempistica suggerisce una fase di valutazione decisiva, dove il Bayern pondererà attentamente i costi e i benefici di un investimento così importante.

L’ammontare di una potenziale offerta è un altro aspetto cruciale evidenziato da Moretto. Qualora il Bayern Monaco decidesse di “fare all-in su Leão”, si prevedono cifre considerevoli. L’esperto di mercato stima che i bavaresi sarebbero disposti a toccare “cifre intorno ai 75, 85 milioni di euro”, con l’incognita se tali somme includano o meno i bonus. Si tratta di una valutazione che sottolinea il grande valore attribuito al calciatore e la volontà del Bayern di compiere un sacrificio economico significativo per assicurarsi le sue prestazioni.

Parallelamente all’interesse bavarese, Moretto ha voluto specificare due punti fondamentali riguardo a Leão. Il primo riguarda l’Arabia Saudita. Le squadre del campionato arabo, infatti, “continuano ad esserci” e l’interesse non è scemato, a dimostrazione di come Leão sia un profilo appetibile anche al di fuori del calcio europeo di vertice. Questa presenza costante dall’Arabia potrebbe fungere da catalizzatore per un’asta, spingendo il Milan a chiedere una cifra ancora più elevata.

Il secondo punto sollevato da Moretto riguarda la visione del calciomercato Milan e del suo staff tecnico. Per Allegri e Igli Tare, Leão è considerato un “calciatore importante”. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che nella rosa attuale del Milan “non ci sono incedibili”. Questa dichiarazione è significativa: se da un lato il Milan “non vorrebbe privarsi di Leão” data la sua centralità nel progetto tecnico, dall’altro la decisione finale dipenderà “molto dalle offerte”. Il club rossonero, quindi, pur riconoscendo il valore del suo fuoriclasse, non esclude a priori una sua cessione di fronte a un’offerta irrinunciabile.

In sintesi, il futuro di Rafael Leão si prospetta ancora incerto e ricco di sviluppi. Il Bayern Monaco si sta preparando a sferrare il suo attacco, l’Arabia Saudita resta un’opzione concreta, e il Milan è pronto a valutare ogni scenario, consapevole di avere in rosa un talento di caratura internazionale ma anche della necessità di gestire le proprie risorse economiche e sportive con oculatezza. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove approderà uno dei giocatori più elettrizzanti del panorama calcistico europeo.