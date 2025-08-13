Mercato Milan, Allegri non arretra di un millimetro: idee chiare in difesa, Tare al lavoro per accontentarlo. C’è questo profilo nel mirino

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole un altro difensore per alternare difesa a tre e difesa a quattro: Tare pronto ad accontentarlo

Il calciomercato Milan è pronto ad accogliere Koni De Winter, difensore belga classe 2002, che si appresta a diventare ufficialmente il quarto centrale a disposizione di mister Massimiliano Allegri. L’annuncio è atteso nelle prossime ore, un tassello importante per la retroguardia rossonera dopo le visite mediche sostenute ieri pomeriggio e l’arrivo in città del promettente talento ex Genoa. La sua acquisizione, fortemente voluta dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, segna un punto cruciale nella strategia di mercato del Diavolo.

L’arrivo di De Winter si inserisce in un contesto di rinnovamento difensivo, reso necessario dalla partenza di Malick Thiaw, ceduto al Newcastle United per una cifra complessiva di circa 40 milioni di euro. Il giovane belga è stato individuato come l’erede naturale di Thiaw, con l’obiettivo di garantire solidità e prospettiva al reparto. Questa operazione dimostra la visione di Tare nel costruire una squadra competitiva e sostenibile, puntando su giovani di talento e profili funzionali al progetto tecnico.

La Difesa a Tre di Allegri e le Prossime Mosse di Mercato

Nonostante l’innesto di De Winter, le manovre difensive del Milan potrebbero non essere ancora concluse. Le indicazioni emerse dalle amichevoli estive e le sensazioni generali suggeriscono che Allegri sia sempre più orientato a sfruttare la difesa a tre nel corso di questa stagione. Questa impostazione tattica richiede un numero maggiore di difensori centrali di alto livello, portando il club a riflettere su ulteriori interventi sul mercato.

Come riportato da Tuttosport questa mattina, il Milan è alla “Caccia al centrale”, con l’obiettivo di completare il reparto difensivo. Tra i nomi che circolano, spicca quello di Caleb Okoli, difensore dell’Atalanta che “vuole tornare in Serie A”. Tuttavia, la richiesta del Leicester, attuale proprietario del suo cartellino, si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra considerevole. Okoli rappresenterebbe un profilo interessante, con esperienza nel campionato italiano e margini di crescita importanti.

Sullo sfondo, si valutano anche soluzioni più “in saldo”, come suggerisce il quotidiano torinese. Tra queste, vengono menzionati Berat Djimsiti, un altro difensore dell’Atalanta, e Mohammed Salisu Flamingo. Entrambi i calciatori potrebbero rappresentare alternative valide per rafforzare ulteriormente la retroguardia, offrendo diverse caratteristiche tecniche e tattiche. Tare e il suo staff stanno attentamente monitorando il mercato alla ricerca dell’occasione giusta per completare la rosa. La sensazione è che il Milan sia determinato a fornire ad Allegri tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio la stagione, con l’ambizione di puntare in alto.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno le scelte definitive del Milan in difesa. Il puzzle tattico di Allegri prende forma, e ogni tassello aggiunto è fondamentale per costruire una squadra solida e vincente.