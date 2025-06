Mercato Milan, Rovella scala posizioni! Allegri lo preferisce a quel centrocampista. I dettagli

Mercato Milan, Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri, preferisce Rovella a Ricci come possibile acquisto a centrocampo

Secondo quanto dichiarato da Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, in diretta a Sky Sport 24, il calciomercato Milan è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Marchetti ha parlato di diverse trattative in corso, tra cui quella per Luka Modric, che secondo lui firmerà con il Milan appena tornerà dalla nazionale croata.

Marchetti ha anche parlato di Mike Maignan, portiere francese del Milan, che secondo lui potrebbe essere ceduto al Chelsea. Tuttavia, Allegri avrebbe grande stima di Maignan e ci sarebbe la volontà di provare a tenerlo.

Per quanto riguarda il centrocampo, Marchetti ha menzionato due nomi: Tommaso Ricci del Torino e Manuel Rovella. Secondo Marchetti, Allegri preferirebbe Rovella, che considera un profilo più adatto alle sue esigenze. Ricci è un nome che è stato menzionato diverse volte come possibile rinforzo per il Milan, ma Marchetti sostiene che Allegri non sia molto convinto di lui.

“Rovella è un’alternativa a Ricci”, ha detto Marchetti. “Allegri preferirebbe di più il laziale”. Questa dichiarazione suggerisce che il Milan potrebbe essere al lavoro per ingaggiare Rovella, che potrebbe essere un’opzione interessante per il centrocampo rossonero.

In ogni caso, la situazione è ancora fluida e ci saranno sviluppi nei prossimi giorni. Il Milan sembra essere determinato a rinforzare la squadra e a creare una rosa competitiva per la prossima stagione. La scelta tra Ricci e Rovella sarà importante per il futuro del Milan, e sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione.