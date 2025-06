Mercato Milan, bomba dall’Inghilterra! Riguarda Maignan, non se lo aspettava nessuno

Condividi via email

Mercato Milan, arriva la bomba dall’Inghilterra: Mike Maignan avrebbe chiesto la cessione al Chelsea: le sue dichiarazioni

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, il portiere francese Mike Maignan ha comunicato al calciomercato Milan la sua intenzione di trasferirsi al Chelsea. Questa mossa potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche della squadra rossonera, che potrebbe dover cercare un nuovo portiere per sostituire Maignan.

Tuttavia, nonostante la volontà di Maignan di lasciare il Milan, non ci sono ancora garanzie che il trasferimento si realizzi. Il Milan sembra essere determinato a ottenere un prezzo significativo per il portiere francese, che è stimato tra i 20 e i 25 milioni di sterline. Questa cifra potrebbe essere un ostacolo per il Chelsea, che potrebbe dover valutare se vale la pena investire una tale somma per Maignan.

La situazione è complessa e potrebbe richiedere ulteriori negoziazioni tra le parti coinvolte. Il Milan potrebbe dover valutare se mantenere Maignan in squadra o accettare un’offerta inferiore per il portiere francese. Il Chelsea, d’altra parte, potrebbe dover decidere se investire la somma richiesta dal Milan per Maignan o cercare alternative più economiche.

Maignan sembra essere determinato a lasciare il Milan e a unirsi al Chelsea, ma la sua volontà non è l’unico fattore in gioco. La trattativa potrebbe essere influenzata da diversi fattori, come le esigenze del Milan, le possibilità economiche del Chelsea e le condizioni personali di Maignan. La situazione è ancora fluida e potrebbe richiedere ulteriori sviluppi prima di raggiungere una conclusione.

In ogni caso, la notizia della volontà di Maignan di lasciare il Milan potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche della squadra e del mercato. Il Milan potrebbe dover cercare un nuovo portiere per sostituire Maignan, mentre il Chelsea potrebbe dover valutare se investire nella sua porta. La trattativa è ancora in corso e potrebbe richiedere ulteriori negoziazioni prima di raggiungere un accordo definitivo.