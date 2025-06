Mercato Milan, Allegri prosegue il pressing! Lo vuole anche a Milanello, riflessioni in corso

Mercato Milan, Massimiliano Allegri sta continuando il pressing per convincere Mattia Perin a sbarcare a Milanello. Ultime

La sessione di calciomercato estiva si preannuncia ricca di movimenti e, tra i tanti nomi che animeranno le trattative, quello di Mattia Perin è emerso con forza negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere avrebbe chiesto ufficialmente la cessione dal suo attuale club, con una chiara priorità: trovare una squadra che possa garantirgli il ruolo di portiere titolare.

Perin, portiere di indubbio talento e comprovata esperienza, non si accontenta più di un ruolo da comprimario. La sua ambizione è quella di tornare protagonista tra i pali, una condizione che lo renderebbe pienamente soddisfatto e gli permetterebbe di esprimere al meglio le sue qualità. Questa volontà di mettersi in gioco come numero uno ha innescato l’interesse di diverse società, pronte a valutare il suo profilo.

Tra le piste più suggestive, la Gazzetta dello Sport ha rivelato un contatto nei giorni scorsi tra l’entourage di Perin e Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri al Milan. Questa mossa, seppur embrionale, suggerisce un possibile interesse concreto da parte dei rossoneri. Tuttavia, il trasferimento al Milan si concretizzerebbe solo in un caso specifico e di alto profilo: l’addio di Mike Maignan. Il portiere francese, punto fermo della squadra di Pioli, è corteggiatissimo da top club europei e una sua eventuale partenza aprirebbe le porte a Perin per un ruolo di primo piano in una delle squadre più blasonate d’Italia. La sfida di sostituire un portiere del calibro di Maignan sarebbe stimolante per Perin, che metterebbe a disposizione tutta la sua esperienza e affidabilità.

Non solo il calciomercato Milan, però. La Gazzetta dello Sport ha evidenziato anche l’interesse di altre due formazioni: il Como e il Bologna. Il Como, neopromosso in Serie A, è alla ricerca di elementi di esperienza e carisma per affrontare al meglio il campionato nella massima serie. Perin rappresenterebbe un acquisto di peso, capace di dare solidità e leadership alla retroguardia lariana, un elemento fondamentale per una squadra che vuole consolidare la propria posizione in Serie A. La prospettiva di essere il titolare indiscusso in un club ambizioso, seppur con obiettivi diversi rispetto al Milan, potrebbe risultare molto attraente per il portiere.

Anche il Bologna, reduce da una stagione straordinaria che l’ha proiettato in Champions League, sta valutando le sue opzioni per la porta. La squadra di Vincenzo Italiano (o chi per lui) dovrà affrontare una stagione ricca di impegni e avere una rosa profonda e di qualità sarà essenziale. Perin, con la sua esperienza anche a livello internazionale, potrebbe essere una risorsa preziosa per i rossoblù, garantendo affidabilità e un’alternativa di alto livello. La possibilità di giocare in Champions League, seppur non da titolare inamovibile come potrebbe essere al Como, rappresenterebbe comunque un’opportunità prestigiosa e un palcoscenico importante per dimostrare il suo valore.

La situazione di Perin è quindi in piena evoluzione. La sua chiara richiesta di giocare da titolare sta orientando le scelte e le trattative. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il suo futuro e capire quale club riuscirà a soddisfare le sue ambizioni, offrendogli finalmente il ruolo di numero uno che tanto desidera, come dettagliato dalla Gazzetta dello Sport.