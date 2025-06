Condividi via email

Calciomercato Milan, se parte Maignan l’obiettivo di Allegri è Mattia Perin: cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Con Massimiliano Allegri ufficialmente tornato sulla panchina del Milan, le prime indicazioni sul mercato rossonero cominciano a delinearsi, e il nome di Mattia Perin circola con insistenza come potenziale sostituto di Mike Maignan. Allegri, infatti, ha sempre avuto un’altissima considerazione per Perin, con cui ha lavorato alla Juventus, e lo riterrebbe il profilo ideale per difendere la porta milanista.

La situazione di Mike Maignan al Milan è in costante evoluzione. Nonostante sia un portiere di altissimo livello, le voci di un suo possibile addio sono sempre più insistenti, con il Chelsea che, seppur con trattative altalenanti, ha mostrato un forte interesse. Il contratto di Maignan scade nel 2026 e, per evitare di perderlo a parametro zero, il Milan potrebbe essere costretto a cederlo già in questa sessione di mercato.

In questo scenario, Mattia Perin rappresenterebbe una soluzione perfetta per Allegri. Il portiere della Juventus, classe 1992, è legato ai bianconeri da un contratto fino al 2027, ma il desiderio di tornare a essere un titolare inamovibile potrebbe spingerlo a considerare un trasferimento. Perin, infatti, ha dimostrato in più occasioni di essere un portiere affidabile e con grande esperienza, caratteristiche molto apprezzate dal tecnico livornese.

L’arrivo di Perin al Milan permetterebbe ad Allegri di avere un estremo difensore che conosce perfettamente il suo modo di lavorare e che garantisce leadership e sicurezza tra i pali. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la possibile partenza di Maignan aprirà definitivamente le porte al ritorno in grande stile di Mattia Perin in una posizione da numero uno, questa volta al Milan.