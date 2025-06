Maignan niente Chelsea, cosa succede ora al Milan: la situazione!

Maignan non andrà al Chelsea – Arrivano aggiornamenti sul futuro del portiere del Milan!

Le voci di un possibile trasferimento di Mike Maignan al Chelsea in questa finestra estiva di calciomercato sembrano essersi affievolite drasticamente, con il portiere francese che, a quanto pare, è destinato a rimanere al Milan almeno fino alla scadenza naturale del suo contratto. A riportarlo è il prestigioso quotidiano sportivo francese L’Équipe, che ha seguito da vicino la vicenda, confermando la distanza tra le parti e le intenzioni del giocatore.

Secondo L’Équipe, nonostante un interesse concreto da parte del Chelsea e, in un primo momento, anche una certa propensione del giocatore a esplorare nuove opportunità, le trattative non sono decollate. La ragione principale risiede nella sostanziale differenza tra la valutazione che il Milan attribuisce al suo numero uno e l’offerta presentata dai Blues. Il club rossonero ha mantenuto una posizione ferma, ritenendo Maignan un pilastro incedibile se non per una cifra ritenuta congrua e, di fatto, irrinunciabile.

Con la scadenza del contratto di Maignan fissata al 30 giugno 2026, la situazione si fa complessa per il Milan. Il portiere, forte della sua posizione, avrebbe comunicato la sua intenzione di non rinnovare l’accordo, qualora la cessione in questa sessione non si concretizzasse. Ciò significa che, in assenza di un’offerta soddisfacente, Maignan potrebbe decidere di rimanere in rossonero per un’altra stagione per poi svincolarsi a parametro zero.

Questa scenario, se confermato, rappresenterebbe una sfida significativa per la dirigenza milanista, che si troverebbe a gestire un giocatore di altissimo livello ma con il destino già segnato per la stagione successiva. Per il Chelsea, invece, si chiude una porta importante per il rinforzo tra i pali, costringendoli a virare su altri obiettivi o a riconsiderare una nuova offensiva in futuro, magari con tempistiche e cifre diverse.