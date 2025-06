Mercato Milan, Allegri approva la coppia da sogno: li vuole entrambi a Milanello, Tare al lavoro

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole a Milanello il duo Modric-Xhaka: Igli Tare, DS dei rossoneri, è al lavoro

Le notti milanesi potrebbero presto accendersi con un duo di centrocampo da sogno, un connubio di esperienza e visione di gioco che promette di rivoluzionare il cuore pulsante dei rossoneri. I nomi sulla bocca di tutti, e che presto potrebbero diventare cori da stadio, sono quelli di Luka Modric e Granit Xhaka. Un’accoppiata che, stando alle indiscrezioni e alle analisi degli addetti ai lavori, potrebbe davvero fare la differenza cruciale nella prossima stagione del Milan.

L’entusiasmo è palpabile, specialmente per il gioiello croato. Per Luka Modric, infatti, sembra essere già tutto definito. Un affare praticamente concluso, con l’ufficialità che attende solo il termine del Mondiale per Club e le immancabili visite mediche di rito. La sua classe cristallina, la sua capacità di dettare i tempi e la sua visione di gioco sopraffina sarebbero un innesto di valore inestimabile per la mediana milanista, un vero e proprio faro in grado di illuminare ogni manovra.

Ma l’ambizione del Milan non si ferma qui. L’altro nome caldo, quello che sta animando le trattative più complesse, è Granit Xhaka. L’arcigno centrocampista svizzero è un obiettivo concreto e, come riportato anche dal collega della Gazzetta dello Sport, Andrea Ramazzotti, sembra esserci un intenso lavoro in corso per portarlo a Milanello. Igli Tare, figura chiave in queste operazioni, è impegnato in estenuanti negoziazioni con il Bayer Leverkusen. Il club tedesco, forte di un contratto che lega Xhaka fino al 2028, non ha alcuna intenzione di fare sconti e sta provando a resistere alle sirene rossonere. Tuttavia, la volontà del giocatore e la determinazione del Milan potrebbero spingere verso una soluzione positiva.

L’idea che stuzzica non poco la fantasia dei tifosi, e che trova riscontro nelle analisi degli esperti come Ramazzotti, è proprio la potenziale coesistenza di questi due fuoriclasse. “Per il Milan, Granit Xhaka può coesistere con Luka Modric“, ha scritto Ramazzotti questa mattina, evidenziando come i due possano addirittura completarsi a vicenda. Anzi, la loro presenza garantirebbe “quella qualità necessaria per far decollare il gioco rossonero“. Un’affermazione che sottolinea non solo la compatibilità tecnica, ma anche la complementarità tattica che i due porterebbero. Modric, con la sua eleganza e la sua abilità nel cucire il gioco, e Xhaka, con la sua grinta, la sua fisicità e la sua precisione nei passaggi, rappresenterebbero una combinazione devastante per qualsiasi avversario.

Il centrocampo, nelle intenzioni di via Aldo Rossi, è destinato a essere il vero e proprio motore della squadra. Non a caso, le strategie di mercato del Diavolo puntano a rinforzare ulteriormente il reparto. Con l’ipotetico arrivo di Modric e Xhaka, la mediana sarebbe già di per sé rivoluzionata. Ma il calciomercato Milan non si accontenta. Ramazzotti, infatti, menziona anche la presenza di Fofana e l’interesse per “almeno uno degli altri colpi ai quali il Diavolo mira (Rabiot, Guerra e Jashari)”. Questo significa che la dirigenza rossonera sta cercando di costruire un reparto robusto, versatile e ricco di alternative, capace di affrontare le sfide su più fronti. Un centrocampo così concepito è destinato, nei pensieri del club, a “fare la differenza”, a essere il fulcro delle prestazioni e il trampolino di lancio per le ambizioni del Milan in Italia e in Europa. La prossima stagione promette scintille, e gran parte dello spettacolo potrebbe essere orchestrato proprio dai piedi di Modric e Xhaka.