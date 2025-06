Mercato Milan, Allegri blinda Leao! Messaggio chiaro al Bayern Monaco e non solo. I dettagli

Mercato Milan, Massimiliano Allegri non ha nessuna intenzione di privarsi di Rafael Leao: messaggio al Bayern Monaco

Il futuro di Rafael Leao nel calciomercato Milan continua a essere un argomento caldo nel panorama calcistico, ma le recenti dichiarazioni di Matteo Moretto gettano nuova luce sulla posizione ferma del club rossonero. Secondo il noto esperto di mercato, il Milan sta reiterando con forza sia al giocatore che al suo entourage un messaggio inequivocabile: Rafael Leao non è sul mercato. Questa posizione intransigente del club è volta a blindare uno dei suoi elementi più pregiati, considerato fondamentale per i progetti futuri.

La determinazione del Milan a trattenere Leao è palpabile. Il club rossonero, nella sua attuale configurazione che vede l’influenza di un potenziale Milan di Allegri e di Tare (sebbene l’articolo originale non specifichi un ‘Milan di Allegri e di Tare’ come realtà attuale, ma potrebbe indicare una visione strategica futura o una nuova dirigenza), intende ripartire proprio dal talento portoghese. Questo sottolinea la centralità di Leao nel progetto tecnico tattico, un perno attorno al quale costruire la squadra del futuro.

Tuttavia, come spesso accade nel calcio moderno, esiste un prezzo per quasi ogni giocatore, anche per quelli dichiarati incedibili. Moretto specifica che l’unica eccezione a questa incedibilità sarebbe un’offerta “spropositata”. E qui arriva il dato più interessante: l’esperto stima questa cifra intorno ai 90 milioni di euro. Un valore che riflette non solo le indubbie qualità tecniche del giocatore, ma anche la sua importanza strategica per il Milan e la volontà del club di non privarsi di lui a cuor leggero. Una cifra del genere rappresenterebbe un investimento mastodontico per qualsiasi club interessato, e dimostra quanto il Milan valuti il suo numero 10.

Allo stato attuale, le voci di mercato che vedevano il Bayern Monaco interessato a Leao sembrano essersi raffreddate considerevolmente. Moretto conferma che “ad oggi non mi risultano offerte concrete per Leao da parte del Bayern Monaco” e che “la questione Bayern-Leao è abbastanza fredda”. Questo ridimensiona notevolmente una delle principali speculazioni degli ultimi mesi, suggerendo che per ora i giganti bavaresi non siano disposti a sborsare le cifre richieste dal Milan.

È fondamentale ricordare che Rafael Leao ha un contratto solido con il Milan fino al 2028. Questo accordo a lungo termine offre al club una posizione di forza nelle trattative e nella gestione del futuro del giocatore. Inoltre, il suo contratto include una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Sebbene la cifra di 90 milioni indicata da Moretto sia quasi la metà della clausola, essa rappresenta comunque un importo che, per il Milan, sarebbe considerato sufficiente a giustificare una cessione non voluta, un “sacrificio” necessario di fronte a un’offerta irrinunciabile.

In sintesi, il Milan è determinato a tenere Rafael Leao, considerandolo un pilastro insostitubile per il proprio futuro. Solo un’offerta fuori mercato, stimata intorno ai 90 milioni di euro, potrebbe far vacillare la posizione del club. Con un contratto blindato fino al 2028 e una clausola rescissoria altissima, il Milan ha tutte le carte in regola per difendere il proprio gioiello e costruire una squadra competitiva attorno a lui.