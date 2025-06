Mercato Milan, Allegri vuole l’instant team! Tre nomi nel mirino, l’obiettivo è solo uno

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole l’instant team per la prossima stagione: l’obiettivo è vincere lo scudetto della seconda stella

La settimana che volge al termine ha segnato un punto di svolta significativo per il calciomercato Milan, con Massimiliano Allegri che emerge come figura sempre più centrale e influente nelle strategie future del club. Il tecnico toscano, infatti, si è diviso tra Casa Milan e il centro sportivo di Milanello, dedicandosi anima e corpo alla programmazione del prossimo futuro della squadra. Questo impegno a tutto tondo, che spazia dall’organizzazione del campo alle dinamiche del calciomercato, riflette una chiara volontà di riportare il Diavolo ai vertici del calcio che conta. I tifosi, giustamente, si aspettano colpi di spessore che possano garantire un ritorno immediato alla competitività, e le indicazioni attuali sembrano andare proprio in questa direzione.

La strada intrapresa dalla dirigenza rossonera, in stretta collaborazione con Allegri, appare improntata a un’ottica di qualità immediata e mentalità vincente. I nomi che circolano con insistenza, infatti, sono quelli di calciatori di comprovato valore, in grado di offrire non solo talento ed esperienza, ma anche quella determinazione e quella leadership necessarie per affrontare sfide di alto livello. Come sottolineato dai colleghi di Tuttosport nell’edizione di questa mattina, si sta delineando la possibilità di creare un vero e proprio “Un instant team per Max“.

Tra i profili che il Milan starebbe attentamente monitorando, spiccano tre nomi di caratura internazionale: Luka Modric, Granit Xhaka e Oleksandr Zinchenko. L’eventuale arrivo di questi giocatori rappresenterebbe un segnale forte e inequivocabile delle ambizioni del club.

Luka Modric, pallone d’oro e pilastro del Real Madrid per anni, porterebbe in dote una visione di gioco straordinaria, una tecnica sopraffina e un’esperienza ineguagliabile nei palcoscenici più prestigiosi. La sua capacità di dettare i ritmi, di illuminare la manovra con passaggi precisi e di mantenere la calma sotto pressione sarebbe un valore aggiunto inestimabile per il centrocampo rossonero.

Granit Xhaka, centrocampista roccioso e leader dello svizzero, offrirebbe quella fisicità, quella grinta e quella capacità di recuperare palloni che sono fondamentali in un calcio sempre più intenso. La sua personalità forte e la sua attitudine al comando sarebbero un elemento stabilizzante e un punto di riferimento per l’intera squadra.

Infine, Oleksandr Zinchenko, calciatore duttile e tatticamente intelligente, garantirebbe qualità sulla fascia, sia in fase difensiva che in quella offensiva. La sua visione di gioco, la sua tecnica e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli lo renderebbero un jolly prezioso per le scelte tattiche di Allegri.

In sintesi, la nuova era del Milan sotto la guida sempre più incisiva di Massimiliano Allegri si preannuncia all’insegna di un mercato mirato e ambizioso. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra che possa tornare a competere ai massimi livelli, attingendo a giocatori di grande calibro e mentalità vincente. Come evidenziato da Tuttosport, l’idea di un “instant team” non è più solo una suggestione, ma una concreta possibilità per il rilancio del Milan. La prossima stagione si preannuncia ricca di aspettative e, a giudicare dalle prime mosse, il Diavolo sembra davvero intenzionato a ruggire di nuovo.