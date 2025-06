Allegri Milan, il retroscena dalla sede rossonera non lascia dubbi! Full immersion completa, i tifosi sognano

Allegri Milan, il tecnico livornese è stato ieri altre due ore e mezza nella sede rossonera: full immersion totale, la ricostruzione

Non c’è più un attimo da perdere. Il calciomercato Milan si prepara a voltare pagina e a cancellare le profonde delusioni della stagione appena conclusa. Con un imperativo categorico di tornare a essere competitivo ai massimi livelli, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri non si accontenterà di una semplice qualificazione alla Champions League. Certo, l’obiettivo primario per l’imminente stagione è indubbiamente il ritorno in Europa, un passo fondamentale per ridare lustro a una società gloriosa. Ma l’esempio lampante del Napoli di Antonio Conte ha dimostrato, in maniera inequivocabile, come una singola partita a settimana possa, e come, fare la differenza cruciale nel raggiungimento di traguardi ambiziosi. La gestione delle energie e la concentrazione totale su un unico fronte, per quanto non sia l’ideale nel lungo termine per un club con le ambizioni del Milan, ha offerto spunti di riflessione non indifferenti.

Massimiliano Allegri, dal canto suo, manifesta una voglia immensa di Milan, una sete di riscatto quasi palpabile. L’ultima stagione alla Juventus ha lasciato in lui un desiderio ardente di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, di dimostrare ancora una volta il suo valore e la sua abilità tattica e gestionale. Questa fame di Milan è evidente ogni singolo giorno, si respira nell’aria di Milanello e traspare dalla sua dedizione totale. Il tecnico rossonero si divide, infatti, tra l’impegno sul campo a Milanello e le frequenti presenze presso la sede rossonera, Casa Milan. Un impegno a tutto tondo che non è passato inosservato, come sottolineato con forza questa mattina anche dal Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo ha dedicato ampio spazio a questa “full immersion” del tecnico, titolando in maniera eloquente: “La voglia di Allegri. Full immersion a Casa Milan”.

Questo articolo del Corriere dello Sport non fa che confermare la sensazione di una nuova era in casa Milan, un’era che vede Allegri protagonista assoluto, impegnato a preparare e programmare la prossima stagione in ogni singolo, minutissimo dettaglio. Niente è lasciato al caso: dalla strategia di mercato alla preparazione atletica, passando per la tattica di gioco che dovrà contraddistinguere la sua squadra. La determinazione di Allegri è una delle chiavi di volta di questo nuovo progetto. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza dell’ambiente milanista sono risorse inestimabili. La sua presenza costante in sede indica una volontà di collaborazione stretta con la dirigenza per costruire una squadra non solo forte tecnicamente, ma anche solida dal punto di vista mentale. L’obiettivo è chiaro: il Milan deve tornare a essere una potenza nel calcio italiano ed europeo, e la guida esperta e motivata di Massimiliano Allegri è vista come il punto di partenza imprescindibile per questa ambiziosa risalita.