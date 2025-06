Calciomercato Milan, Max Allegri è rimasto stregato da questo super talento: è lui il grande obiettivo per il centrocampo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a monitorare con attenzione il mercato dei giovani talenti e, secondo quanto riportato da Sky Sport, un nome che ha particolarmente colpito l’attenzione di Massimiliano Allegri è quello di Ayyoub Bouaddi. Il centrocampista francese, nato nel 2007 e quindi appena diciassettenne, milita nel Lille e si è già messo in mostra nonostante la sua giovanissima età.

Bouaddi, che compirà 18 anni il prossimo 2 ottobre, ha dimostrato un potenziale notevole, tanto da aver già collezionato un discreto numero di presenze con la prima squadra del Lille. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la personalità dimostrata in campo lo rendono un profilo estremamente interessante per il futuro del centrocampo rossonero. Allegri, in particolare, sembra essere rimasto “stregato” dalle sue qualità, intravedendo in lui un potenziale crack per il domani.

Il Milan, sotto la guida di Tare, continua a puntare su un mix di giocatori esperti e giovani promesse, e Bouaddi rientrerebbe perfettamente in questa filosofia. Tuttavia, l’acquisto di un talento così precoce e promettente non sarà semplice. Il Lille ha già blindato il giocatore con un contratto fino al 30 giugno 2027, e la sua valutazione di mercato, sebbene ancora in crescita, è già considerata alta per un ragazzo della sua età. Si parla di una cifra che potrebbe aggirarsi attorno ai 28 milioni di euro, secondo le prime stime di mercato.

Nonostante il costo elevato per un diciassettenne, l’interesse del Milan è concreto e la dirigenza rossonera, su indicazione del tecnico, valuterà attentamente la fattibilità dell’operazione. Bouaddi rappresenta un investimento a lungo termine, ma le sue qualità potrebbero consentirgli di entrare fin da subito nelle rotazioni della prima squadra.