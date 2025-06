Mercato Milan, chi al posto di Theo Hernandez? Allegri ha un sogno proibito e un obiettivo concreto: i nomi

Mercato Milan, Allegri vorrebbe Cambiaso come eventuale sostituto del partente Theo Hernandez: Zinchenko obiettivo più realistico

Il calciomercato Milan estivo è alle porte e le strategie delle grandi squadre italiane iniziano a delinearsi, con il Milan in prima linea nel delineare il proprio futuro. Le recenti indiscrezioni, riportate da fonti autorevoli come Gianluigi Longari e confermate dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, indicano un’attenta pianificazione in casa rossonera, soprattutto per quanto riguarda la fascia sinistra. Il focus, infatti, è sulla potenziale partenza di Theo Hernandez, un’ipotesi che il Milan sta cercando di gestire con proattività, individuando già un profilo ideale per la sua eventuale successione.

La Juventus, dal canto suo, ha smentito categoricamente le voci che avrebbero visto Andrea Cambiaso in orbita rossonera. La posizione del club bianconero è chiara e intransigente: Cambiaso non è sul mercato, a meno di offerte talmente “faraoniche” da essere considerate irrinunciabili. Proposte di questo calibro, tuttavia, non sono pervenute finora, rendendo ogni speculazione su un suo trasferimento al Milan priva di fondamento. È chiaro che la Juventus considera Cambiaso un tassello importante per il presente e il futuro della squadra, e non ha intenzione di privarsene a cuor leggero. Questo scenario ha spinto il Milan a dirottare le proprie attenzioni su altri obiettivi, concentrandosi su profili che possano garantire un alto livello di performance in caso di addio del suo talentuoso terzino francese.

Ed è qui che entra in gioco il nome di Oleksandr Zinchenko. Il terzino ucraino dell’Arsenal è diventato il principale candidato per rinforzare la corsia mancina rossonera. Come anticipato da Gianluigi Longari e ribadito da Pedullà, il Milan ritiene Zinchenko il profilo perfetto per sopperire all’eventuale partenza di Theo Hernandez. La sua versatilità tattica, la sua esperienza a livello internazionale e la sua abilità nel ricoprire diversi ruoli sulla fascia sinistra lo rendono un elemento estremamente interessante per la dirigenza milanista. La trattativa con l’Arsenal si preannuncia complessa, ma il Milan sembra intenzionato a fare sul serio, consapevole che la perdita di Theo Hernandez lascerebbe un vuoto significativo che andrebbe colmato con un giocatore di comprovata qualità.

L’insistenza del Milan su Zinchenko è un chiaro segnale delle intenzioni del club: prepararsi nel migliore dei modi a ogni eventualità. Sebbene la cessione di Theo Hernandez sia ancora in fase di stallo e non sia stata ufficializzata, il Milan sta agendo con lungimiranza, evitando di trovarsi impreparato di fronte a un’eventuale partenza del suo campione. La ricerca di un sostituto all’altezza è una priorità, e Zinchenko rappresenta la prima scelta in questo senso. La strategia del Milan è quella di agire con anticipo, assicurandosi di avere le alternative pronte qualora i piani dovessero cambiare.

In sintesi, mentre Andrea Cambiaso rimane un’idea affascinante ma irrealizzabile per il Milan, l’attenzione si è spostata concretamente su Oleksandr Zinchenko. Il club rossonero sta lavorando con determinazione per rafforzare la propria rosa, tenendo sempre in considerazione gli scenari futuri e le possibili dinamiche del mercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire come evolveranno queste trattative e se il Milan riuscirà a portare a termine i propri obiettivi per la fascia sinistra, nell’ottica di un calcio mercato che si preannuncia intenso e ricco di colpi di scena.