Calciomercato Milan, speranza Theo Hernandez: comunicazione a Tare, il francese vuole questo club. Altrimenti...

Calciomercato Milan, Theo Hernandez vuole tornare all’Atletico Madrid: senza un’offerta congrua può finire fuori rosa

Il calciomercato estivo si preannuncia ardente per il Milan, con la questione Theo Hernandez al centro dell’attenzione. Sebbene manchino ancora diverse settimane all’apertura ufficiale delle trattative, le voci e le offerte si susseguono, mettendo in discussione la permanenza del terzino francese in rossonero. La probabilità che le strade del calciomercato Milan e di Hernandez si separino è, ad oggi, molto alta, con scenari che spaziano da ricche offerte esotiche a un clamoroso ritorno nella capitale spagnola.

Come riportato anche dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, che titola “Theo, meta Atletico. Idea Zinchenko”, il quadro è in continua evoluzione. Nelle ultime settimane, un protagonista inatteso si è fatto avanti con insistenza: l’Al-Hilal. Complice la preparazione per il prossimo Mondiale per Club, il club saudita ha messo sul piatto una cifra importante per il cartellino di Hernandez: si parla di 30 milioni di euro più bonus. Un’offerta che, sebbene allettante per le casse rossonere, non ha fatto breccia nel cuore del giocatore. Theo Hernandez, infatti, ha a più riprese rifiutato le avance dell’Al-Hilal, manifestando una chiara intenzione di voler restare in Europa. La sua priorità è continuare a competere ai massimi livelli nel calcio continentale, un fattore che i club sauditi, nonostante la loro crescente forza economica, non possono ancora garantire appieno.

Questa posizione ferma di Hernandez pone il Milan di fronte a un bivio. Se il giocatore non dovesse essere ceduto in questa sessione di mercato, la dirigenza rossonera sarebbe propensa a trattenerlo per un’altra stagione, accettando l’idea di vederlo poi partire a parametro zero alla scadenza del contratto. Una mossa che, se da un lato garantirebbe la permanenza di un pilastro della squadra per un’ultima annata, dall’altro rappresenterebbe una perdita economica significativa.

Tuttavia, il panorama sta cambiando rapidamente, e una nuova pista, sempre più calda, sta prendendo piede. La meta, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere di nuovo Madrid, ma questa volta sponda Colchoneros. L’Atletico Madrid si sta facendo avanti con convinzione per riportare Theo Hernandez nella città dove, in passato, ha già militato, seppur con la maglia dei rivali del Real. Questa possibilità di un ritorno in Liga, in un club ambizioso e con un progetto consolidato, sembra solleticare l’interesse del numero 19 rossonero. L’Atletico Madrid rappresenta un’opzione stimolante, che gli permetterebbe di rimanere in un campionato di primo piano e di lottare per obiettivi importanti.

La trattativa con l’Atletico Madrid, se dovesse concretizzarsi, sarebbe un vero e proprio colpo di scena in questo calciomercato. Resta da vedere quanto il club spagnolo sia disposto a investire per il terzino e se il Milan sarà disposto a cederlo a una squadra che milita nello stesso continente. In ogni caso, il destino di Theo Hernandez si preannuncia come uno dei principali tormentoni dell’estate, con il Milan che si trova a gestire un giocatore di altissimo profilo, corteggiato da più fronti e con la chiara volontà di dettare le proprie condizioni per il suo futuro. La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per capire quale strada prenderà il laterale francese.