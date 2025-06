Mercato Milan, niente da fare per Theo Hernandez! Pista assolutamente morta e club irritato. Cosa succede ora

Mercato Milan, la pista che avrebbe portato Theo Hernandez all’Al Hilal è completamente ferma: club rossonero irritato col francese

Le ambizioni dell’Al-Hilal di portare Theo Hernández in Arabia Saudita sembrano essersi definitivamente spente. Nonostante gli sforzi e i tentativi di rilanciare l’offerta, anche a livello di ingaggio, la ferma volontà del difensore francese di rimanere al Milan ha prevalso, rendendo la trattativa un vicolo cieco. La notizia, confermata da fonti vicine alla negoziazione e rilanciata con autorevolezza dal giornalista Matteo Moretto, mette un punto fermo su una delle potenziali mosse di mercato più chiacchierate degli ultimi tempi.

L’Al-Hilal, club saudita protagonista di una campagna acquisti estiva estremamente aggressiva che ha già visto l’arrivo di stelle del calibro di Neymar, Milinković-Savić e Koulibaly, aveva individuato in Theo Hernández il rinforzo ideale per la corsia sinistra. La velocità, la capacità di spinta offensiva e la solidità difensiva del terzino rossonero lo rendevano un obiettivo primario per la squadra di Riyadh, desiderosa di consolidare ulteriormente il proprio dominio in Asia e di elevare il livello del proprio campionato.

Le prime indiscrezioni su un possibile interesse saudita per Theo erano emerse nelle scorse settimane, alimentando un dibattito acceso tra i tifosi milanisti e gli addetti ai lavori. Se da un lato l’offerta economica proveniente dall’Al-Hilal, si vociferava, fosse di quelle “irrinunciabili” per il club e per il giocatore, dall’altro la posizione di Theo è sempre stata chiara e inequivocabile. Il desiderio di continuare a giocare nel calcio europeo di alto livello, di misurarsi in competizioni prestigiose come la Champions League e di rimanere in un ambiente dove si sente apprezzato e fondamentale, ha prevalso su ogni logica di natura finanziaria.

Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato internazionale, ha seguito da vicino gli sviluppi di questa vicenda. Le sue recenti dichiarazioni, che confermano il “no” categorico di Theo e il conseguente fallimento della trattativa, chiudono di fatto ogni spiraglio per il club saudita. “L’Al-Hilal ha provato, rilanciando anche sull’ingaggio, a convincerlo, ma Theo ha continuato a dire di no,” ha affermato Moretto, sottolineando la tenacia del giocatore nel rifiutare le lusinghe arabe. Le “speranze dell’Al-Hilal di prendere Theo sono praticamente nulle”, aggiunge Moretto, sigillando il destino di questa potenziale operazione.

Questa vicenda evidenzia un aspetto cruciale del calcio moderno: nonostante l’enorme potere economico di alcuni campionati emergenti, il richiamo del calcio europeo, con la sua storia, il suo prestigio e la sua competitività, continua a rappresentare un fattore determinante per molti calciatori. Theo Hernández, a soli 26 anni, è nel pieno della sua carriera e probabilmente non sente il bisogno di intraprendere un’esperienza in un campionato meno blasonato, preferendo continuare a misurarsi con i migliori.

Per il calciomercato Milan, la permanenza di Theo Hernández è una notizia estremamente negativa vista la scadenza del contratto fissata al 2026.