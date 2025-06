Mercato Milan, rossoneri infastiditi con Theo Hernandez: l’episodio incrina i rapporti, il terzino l’ha fatto veramente

Mercato Milan, clamoroso retroscena su Theo Hernandez: il rifiuto del trasferimento all’Al Hilal ha incrinato definitivamente i rapporti

Il calciomercato Milan estivo è appena iniziato, ma le voci e le trattative attorno ai grandi nomi del calcio europeo sono già bollenti. Tra i protagonisti più chiacchierati c’è senza dubbio Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan e uno dei pilastri della formazione rossonera. Le sue prestazioni di alto livello hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma la situazione attuale, stando alle ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, è tutt’altro che semplice per il Milan.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan avrebbe avuto in passato una concreta opportunità di cedere Theo Hernandez all’Al-Hilal, club saudita. L’offerta proveniente dall’Arabia Saudita era di ben 35 milioni di euro complessivi, una cifra estremamente significativa che avrebbe garantito al Milan una plusvalenza importante e la possibilità di reinvestire sul mercato per rafforzare la rosa. Tuttavia, per ragioni non specificate (ma verosimilmente legate alla volontà del giocatore o alla strategia del club di non privarsi di un elemento così fondamentale), l’affare non è stato concretizzato.

Oggi, lo scenario è radicalmente cambiato. L’interesse per Theo Hernandez non è scemato, anzi. L’Atletico Madrid, in particolare, ha manifestato un forte gradimento per il giocatore, considerandolo un rinforzo ideale per la fascia sinistra. Il problema, però, risiede nella proposta economica. Fabrizio Romano ha chiarito che l’offerta dell’Atletico Madrid è “molto meno” della metà di quanto l’Al-Hilal era disposto a sborsare in passato. Questo significa che i Colchoneros non si avvicinano nemmeno ai 17-18 milioni di euro, cifra che per il Milan, a fronte dei 35 milioni sfumati, non ha alcun senso prendere in considerazione.

Da qui la posizione ferma del Milan. “Per il Milan al momento non ha senso fare questo affare”, ha ribadito Romano. La valutazione del club rossonero per Theo Hernandez è nettamente superiore e non si intende svendere un calciatore del suo calibro, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. La dirigenza milanista è ben consapevole del valore tecnico e dell’importanza di Theo per il progetto, e per cederlo richiederebbe una cifra che si avvicini sensibilmente a quella che l’Al-Hilal era pronto a pagare.

Sebbene l’interesse dell’Atletico Madrid sia “confermato”, Fabrizio Romano ha sottolineato che “non è una trattativa avanzata”. Questo implica che, al momento, non ci sono stati contatti concreti o discussioni approfondite tra i due club. L’Atletico potrebbe aver effettuato dei sondaggi preliminari o manifestato la propria intenzione, ma la distanza tra domanda e offerta è tale da rendere improbabile, ad oggi, un’accelerazione delle negoziazioni.

In conclusione, la situazione di Theo Hernandez al Milan rimane un punto interrogativo, ma con contorni ben definiti. Il Milan ha avuto la possibilità di realizzare una cessione eccellente in passato, ma ha scelto di non farlo. Ora, di fronte a offerte significativamente inferiori, la società rossonera non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello se non a condizioni economiche estremamente vantaggiose. L’Atletico Madrid resta interessato, ma dovrà alzare notevolmente la sua proposta se vorrà seriamente sedersi al tavolo delle trattative con il Milan. La sensazione, forte delle parole di Fabrizio Romano, è che Theo Hernandez continuerà a vestire la maglia rossonera, almeno per ora.