Mercato Milan, Tare prende nota! La pretendente si sta per ritirare dalla corsa, non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, Igli Tare deve prendere nota: l’Al Hilal è pronto a ritirarsi dalla corsa per Theo Hernandez. Tutti i dettagli

Il mercato Milan estivo del calcio è notoriamente un periodo di intense trattative, colpi di scena e, talvolta, di vere e proprie saghe. Una di queste, che ha tenuto banco negli ultimi giorni, riguarda il futuro di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, e il suo possibile trasferimento all’Al-Hilal, il potente club dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal rinomato esperto di mercato Fabrizio Romano, la situazione ha raggiunto un punto critico: la pazienza dell’Al-Hilal si starebbe esaurendo di fronte alla prolungata indecisione del giocatore francese.

Romano, noto per la sua accuratezza e le sue fonti privilegiate, ha rivelato che l’Al-Hilal ha dedicato un’intera settimana a corteggiare Theo Hernandez. Si parla di un’incessante serie di “chiamate, messaggi, proposte, contratti” sottoposti al giocatore e al suo entourage. Un impegno economico e temporale significativo da parte del club saudita, che ha chiaramente identificato in Hernandez un obiettivo primario per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. L’Al-Hilal, infatti, non è nuovo a investimenti cospicui per portare nel campionato saudita stelle del calcio europeo, e l’offerta per Theo Hernandez rientrerebbe perfettamente in questa strategia.

Tuttavia, nonostante gli sforzi imponenti e la proposta allettante, Theo Hernandez “ancora non accetta” la destinazione araba. Questa titubanza, prolungata per giorni, sta generando un crescente senso di frustrazione all’interno del club saudita. “E puoi immaginare”, commenta Romano, sottintendendo la comprensibile impazienza di una società che ha investito risorse considerevoli in questa operazione.

La situazione, a questo punto, è divenuta un vero e proprio ultimatum. Romano ha sottolineato che l’Al-Hilal “si sta stancando” di attendere una risposta definitiva. Questa stanchezza si traduce in una chiara minaccia: il club saudita “stanno considerando anche opzioni differenti”. Ciò significa che l’Al-Hilal, pur mantenendo Hernandez come prima scelta, non è disposto a rimanere legato a tempo indeterminato alla sua indecisione. Esistono sul mercato altri profili di terzini di livello internazionale che potrebbero interessare al club, e la ricerca di alternative è già iniziata o sta per iniziare concretamente.

L’epilogo, secondo Romano, è imminente. “Se Theo non accetta nelle prossime ore, l’affare salterà”, ha sentenziato l’esperto di mercato. Questa frase racchiude tutta la drammaticità della situazione. Non si parla più di giorni o di una settimana, ma di “prossime ore”. È un lasso di tempo estremamente ristretto, che mette Theo Hernandez di fronte a una scelta definitiva: accettare la ricca proposta dell’Al-Hilal e intraprendere una nuova avventura calcistica in un campionato in forte crescita, oppure rifiutare e, presumibilmente, rimanere al Milan, con tutte le implicazioni che ne deriverebbero in termini di rinnovo contrattuale e ambizioni future.

Il Milan, dal canto suo, osserva con attenzione lo sviluppo di questa vicenda. La cessione di Theo Hernandez, seppur dolorosa sotto il profilo tecnico, porterebbe nelle casse rossonere una cifra significativa, che potrebbe essere reinvestita sul mercato per rinforzare la squadra in altri reparti. D’altra parte, la permanenza del terzino francese garantirebbe al tecnico un elemento fondamentale per il suo sistema di gioco.

In conclusione, le prossime ore saranno decisive per il futuro di Theo Hernandez. La palla è nel suo campo, con l’Al-Hilal che ha esaurito la sua pazienza e Fabrizio Romano che, ancora una volta, ci offre uno spaccato dettagliato e cruciale delle dinamiche di un mercato calcistico sempre più frenetico e spietato.