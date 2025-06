Mercato Milan, Leao spiazzato! Mega offerta dall’Arabia Saudita, proposta da far tremare i polsi. Le cifre

Mercato Milan, clamorosa offerta dell’Al Hilal per Rafael Leao: per il portoghese ingaggio triplicato rispetto a quello percepito in rossonero

Le voci di mercato si intensificano intorno a Rafa Leão, l’attaccante portoghese del Milan, vera stella e uomo simbolo dei rossoneri. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’Al-Hilal, colosso del calcio saudita, avrebbe mostrato un concreto interesse per il talento lusitano, arrivando a chiedere informazioni sul suo conto. Un’indiscrezione che, seppur non sorprendente data la crescente potenza economica dei club sauditi, ha subito messo in allarme i tifosi milanisti.

Tuttavia, le priorità di Rafa Leão sembrano essere ben chiare: il giocatore desidera rimanere in Europa. Un fattore cruciale che potrebbe frenare qualsiasi tentativo di assalto da parte dell’Al-Hilal, nonostante la potenziale offerta economica faraonica che un club saudita potrebbe mettere sul piatto. La sua volontà di competere ai massimi livelli nel calcio europeo, in competizioni come la Champions League, è un aspetto fondamentale per la sua carriera e la sua crescita professionale. Leão ha sempre mostrato un forte attaccamento ai colori rossoneri e alla città di Milano, elementi che rafforzano la sua volontà di proseguire la sua avventura in Serie A.

Dal canto suo, il calciomercato Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello più prezioso. La dirigenza rossonera considera Leão un pilastro inamovibile del progetto tecnico e sportivo, un giocatore attorno al quale costruire il futuro della squadra. Per questo motivo, la richiesta economica del club meneghino per un’eventuale cessione sarebbe esorbitante, attestandosi tra i 90 e i 100 milioni di euro. Una cifra che di fatto blinderebbe il portoghese, rendendo quasi impossibile un suo trasferimento, specialmente considerando il suo contratto a lungo termine che lo lega al Milan.

Eppure, il Bayern Monaco rimane un’altra pretendente di spicco. Come già rivelato nelle scorse settimane da Schira stesso, il club bavarese continua a monitorare con attenzione la situazione di Leão. L’interesse del Bayern non è nuovo e rispecchia la loro costante ricerca di talenti di caratura internazionale capaci di fare la differenza in campo. Tuttavia, anche per i campioni di Germania, la richiesta del Milan rappresenterebbe un ostacolo significativo. La politica del Bayern, seppur solida dal punto di vista finanziario, è tradizionalmente più cauta nelle spese folli, preferendo investire in modo mirato e sostenibile.

In conclusione, la situazione intorno a Rafa Leão è complessa e dinamica. L’Al-Hilal ha fatto il suo tentativo, ma la ferma volontà del giocatore di rimanere in Europa e la posizione irremovibile del Milan rendono molto difficile una sua partenza. Il Bayern Monaco resta un’opzione da non sottovalutare, ma anch’esso dovrà fare i conti con la valutazione altissima che il Milan attribuisce al suo fuoriclasse. Per ora, il futuro di Rafa Leão sembra ancora salda a Milano, con i tifosi rossoneri che possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento.