Leao Milan, Furlani e Allegri fanno muro! Offerta in arrivo ma richiesta monstre del Diavolo. Cosa può succedere

Leao Milan, i rossoneri fanno muro per quanto riguarda la possibile partenza del talento portoghese: richiesta monstre

Le prime pagine dei quotidiani sportivi questa mattina non lasciano dubbi: il calciomercato Milan è in fermento sul fronte calciomercato, con due dei suoi gioielli più brillanti al centro di voci e trattative. Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il club rossonero è intenzionato a fare muro per Rafael Leao, nonostante l’interesse concreto e crescente del Bayern Monaco.

Il club bavarese, a caccia di un esterno sinistro d’attacco dopo che Nico Williams sembra sempre più vicino al Barcellona, avrebbe messo gli occhi sul numero 10 milanista. Il Bayern Monaco sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di 60 milioni di euro per il talento portoghese. Tuttavia, questa cifra, per quanto importante, non sarebbe sufficiente a smuovere le ferme intenzioni del Diavolo. La dirigenza di Via Aldo Rossi, infatti, per intavolare qualsiasi tipo di trattativa per Leao, pretenderebbe non meno di 80 milioni di euro. La volontà del Milan è chiara: non privarsi del proprio attaccante, a meno che non arrivi un’offerta “monstre” e “davvero irrinunciabile”, che andrebbe ben oltre le attuali proposte tedesche. Leao è considerato un perno inamovibile del progetto tecnico, e il Milan non intende farsi trovare impreparato di fronte agli assalti dei top club europei. La sua permanenza è una priorità per la prossima stagione, e il club farà di tutto per blindarlo.

Theo Hernandez: Arabia Saudita no grazie, il futuro resta in bilico

Parallelamente alla situazione Leao, tiene banco anche il futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese è, al contrario del portoghese, considerato sicuramente in uscita dal club rossonero. La giornata di ieri ha visto un ulteriore sviluppo in questa intricata vicenda: a Casa Milan si è rivisto l’intermediario incaricato di portare avanti la trattativa per il suo possibile trasferimento all’Al Hilal, squadra dell’Arabia Saudita.

Nonostante l’insistenza e gli sforzi dell’intermediario, la posizione del giocatore è rimasta ferma e inamovibile. Theo Hernandez continua a ribadire la sua netta contrarietà a un trasferimento in Arabia Saudita. Il suo desiderio è quello di rimanere in Europa, preferendo campionati di alto livello e competizioni più blasonate. Questa presa di posizione rende la trattativa con l’Al Hilal estremamente complessa, se non addirittura impossibile. Il Milan si trova così in una posizione delicata: se da un lato è pronto a cedere il giocatore per fare cassa, dall’altro deve fare i conti con la sua ferma volontà di non accettare destinazioni non gradite. Questo potrebbe costringere il club a cercare soluzioni alternative o ad abbassare le pretese economiche, nel caso in cui non arrivassero offerte da squadre europee.

Insomma, il calciomercato del Milan è nel vivo, con due situazioni molto diverse tra loro ma egualmente cruciali per la pianificazione della prossima stagione. Il muro per Leao e la resistenza di Theo Hernandez alle sirene arabe saranno due temi caldi che animeranno le prossime settimane.