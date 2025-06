Mercato Milan, piovono importanti conferme su Theo Hernandez! Nuova offerta dall’Arabia, le ultime

Mercato Milan, arrivano importanti conferme sul rinnovato interesse dell’Al Hilal per Theo Hernandez: nuova offerta sul piatto

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, la saga del futuro di Theo Hernandez continua a tenere banco nel calciomercato, con l’Al Hilal che non ha affatto perso le speranze di assicurarsi le prestazioni del talentuoso terzino sinistro del calciomercato Milan. Nonostante un iniziale rifiuto da parte del giocatore nelle scorse settimane, il club arabo, che peraltro si apprestava a scendere in campo contro il Real Madrid nel Mondiale per Club, rimane fermamente intenzionato a puntare sul difensore francese. La situazione, a questo punto cruciale, pende interamente dalla decisione di Theo.

Nelle recenti settimane, l’ambizione primaria di Hernandez era un ritorno all’Atletico Madrid, club che avrebbe rappresentato la sua destinazione preferita. Tuttavia, questa pista si è notevolmente raffreddata, quasi a un binario morto. Sebbene nel dinamico mondo del calciomercato non si possano mai escludere sorprese, l’Atletico Madrid è stato categorico nel suo rifiuto di riacquistare il giocatore. Questo scenario ha inevitabilmente riportato in auge l’opzione Al Hilal, che in queste ore sembra essere la soluzione più probabile e concreta per il futuro del francese.

L’Al Hilal si è dimostrato più che disposto a investire su Theo Hernandez, preparando un’offerta che si aggira intorno ai 27 milioni di euro. Questa cifra non è molto distante dai 30 milioni più bonus che costituivano l’offerta originale, dimostrando la persistente volontà del club saudita. Dal canto suo, il Milan sarebbe logicamente favorevole ad accettare un’offerta di questo calibro, considerando le attuali dinamiche interne e la potenziale plusvalenza.

L’ottimismo intorno a un possibile trasferimento di Theo in Arabia Saudita è dunque risalito, e non solo per la generosità dell’offerta. La storia di Theo Hernandez al Milan sembra aver raggiunto un punto di non ritorno, un vero e proprio vicolo cieco. Nonostante la comprovata abilità di un tecnico come Massimiliano Allegri nel gestire situazioni complesse e delicate all’interno dello spogliatoio, la frattura tra il mondo Milan e il vice-capitano delle scorse stagioni appare profonda e incolmabile. L’ultima annata trascorsa in rossonero è stata giudicata eccessivamente negativa, ben al di sotto delle aspettative e del potenziale mostrato in passato dal giocatore.

Di conseguenza, il calciomercato rimane l’argomento dominante e di maggiore attualità per quanto riguarda il futuro di Hernandez. La possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita si presenta come una soluzione concreta per tutte le parti coinvolte: il Milan incasserebbe una cifra significativa, l’Al Hilal si assicurerebbe un terzino di livello internazionale, e Theo Hernandez avrebbe l’opportunità di ricominciare altrove, in un nuovo campionato. La palla, come ribadisce Bianchin, è decisamente nelle mani di Theo Hernandez. Sarà lui a decidere se intraprendere questa nuova avventura o tentare di rilanciarsi altrove, in un mercato che continua a riservare sorprese.