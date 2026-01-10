Mercato Milan, Max Ibrahimovic verso l’Ajax: i dettagli dell’affare. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Il mercato dei rossoneri entra nel vivo con una notizia che scuote l’asse Milano-Amsterdam. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata olandese “De Telegraaf”, l’Ajax avrebbe messo nel mirino Maximilian Ibrahimovic, giovane promessa di soli 19 anni attualmente di proprietà del Milan. Il ragazzo, figlio d’arte del leggendario Zlatan Ibrahimovic(attuale consulente della proprietà statunitense per il club di via Aldo Rossi), si è messo in luce nelle giovanili grazie a una struttura fisica imponente e a un’ottima tecnica di base, doti che ricordano la classe del padre ma con caratteristiche da esterno d’attacco moderno.

I dettagli dell’operazione e la formula

La trattativa tra il Diavolo e i “Lancieri” è in una fase avanzata. I due club stanno discutendo intensamente per trovare la quadra definitiva, ma la sensazione diffusa tra gli esperti di mercato è che l’affare sia destinato a chiudersi positivamente. La formula prevista è quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe al giovane talento svedese di maturare in un campionato formativo come l’Eredivisie, storicamente terreno fertile per i giovani di prospettiva.

La nuova era del Milan: Tare e Allegri al comando

Questa operazione di mercato porta la firma di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua capacità di scovare talenti internazionali e gestire operazioni complesse in uscita. Tare, arrivato per dare una nuova impronta strategica alla rosa, sta lavorando a stretto contatto con il nuovo allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del club meneghino per riportare solidità tattica ed esperienza internazionale, sembra aver dato il via libera alla cessione temporanea del classe 2005, ritenendo fondamentale per la sua crescita un minutaggio che a San Siro, in questo momento, sarebbe difficile da garantire.

Prospettive future per Maximilian Ibrahimovic

Se l’affare dovesse concretizzarsi, per Maximilian Ibrahimovic si tratterebbe di una sfida stimolante. Lasciare i rossoneri per approdare in una realtà come l’Ajax significa entrare in una delle accademie calcistiche più prestigiose al mondo. Il Milan continuerà a monitorare con estrema attenzione le prestazioni del calciatore, mantenendo un legame strategico sul suo futuro, mentre il duo Tare-Allegri prosegue nell’opera di restyling della squadra per la prossima stagione agonistica.