Mercato Milan, resiste l’idea Kean per l’attacco: il calciatore ha preso una decisione precisa sul proprio futuro

Mercato Milan, per l’attacco rossonero della prossima stagione resiste l’idea Moise Kean: il calciatore ha rifiutato l’Arabia

Il mercato estivo è in pieno fermento e uno dei nomi che sta animando le discussioni è quello di Moise Kean, l’attaccante attualmente in forza alla Fiorentina. Nonostante le sirene provenienti dall’Arabia Saudita, il giovane bomber italiano ha espresso una chiara preferenza: la sua priorità assoluta è rimanere nel calcio europeo. Questa ferma posizione sta delineando scenari interessanti per il suo futuro professionale.

Kean, punta versatile con un passato anche al Paris Saint-Germain e all’Everton, non sembra intenzionato a cedere alle lusinghe economiche dei club mediorientali, desideroso di continuare a misurarsi ai massimi livelli del calcio continentale. Questa sua scelta apre la porta a diverse possibilità, mantenendo viva la sua ambizione di affermarsi in un campionato di primo piano.

La Fiorentina Alla Finestra e L’Interesse della Serie A

Tra i club italiani più attivi sul fronte Kean c’è la Fiorentina. La società viola, guidata dall’allenatore Stefano Pioli, ex Milan – tecnico con una spiccata propensione per il calcio offensivo – starebbe preparando un’offerta di rinnovo contrattuale. L’obiettivo dei gigliati è chiaro.

Tuttavia, la strada per la Fiorentina non è spianata. Moise Kean, con la sua fisicità e capacità di finalizzazione, è un profilo che stuzzica l’appetito di diverse squadre. L’interesse non si limita solo alla Serie A, ma coinvolge anche club di altri campionati europei. Le prossime settimane saranno cruciali per definire la sua destinazione.

La Clausola e Il Sogno Rossonero

Un elemento chiave da considerare in questa intricata trattativa è la clausola rescissoria presente nel contratto di Kean. Fino al 15 luglio, è infatti attiva una clausola che fissa il prezzo del suo cartellino a 52 milioni di euro. Questa cifra rende il giocatore accessibile a chiunque sia disposto a versare l’importo, rendendo la competizione ancora più accesa.

Tra le squadre di Serie A che seguono con attenzione gli sviluppi c’è anche il calciomercato Milan. I rossoneri, storico club meneghino alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, vedono in Kean un potenziale elemento per elevare la qualità della propria rosa. Il Diavolo potrebbe tentare un affondo, soprattutto se le condizioni di mercato dovessero diventare più favorevoli. Il futuro di Moise Kean è ancora tutto da scrivere, con le prossime due settimane che si preannunciano decisive per capire quale maglia indosserà nella prossima stagione.