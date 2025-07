Calciomercato Milan, clausola rescissoria attiva nel contratto di Moise Kean! Ad Allegri piace molto… Ultimissime notizie

Il mercato entra nel vivo e il Milan, con Massimiliano Allegri al timone, torna a guardare in casa Fiorentina per rinforzare il proprio attacco. Fino al prossimo 15 luglio, infatti, è attiva una clausola rescissoria di 52 milioni di euro per l’attaccante della Viola, Moise Kean, una cifra che il club rossonero sta attentamente valutando.

L’attaccante italiano è nuovamente finito nel mirino dei grandi club. Il Diavolo, in particolare, avrebbe individuato in lui un profilo ideale per affiancare o alternare l’attuale terminale offensivo, portando nuove soluzioni tattiche e un’importante iniezione di dinamismo al reparto. La presenza di Massimiliano Allegri, che conosce bene le qualità di Kean dai tempi della Juventus, potrebbe essere un fattore determinante. Il tecnico livornese, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, vedrebbe in Kean un elemento su cui lavorare per esaltarne le potenzialità ancora inespresse.

La clausola da 52 milioni di euro, seppur elevata, offre al Milan la possibilità di chiudere l’affare senza dover intavolare lunghe trattative con la Fiorentina. Un vantaggio non da poco in una sessione di mercato che si preannuncia frenetica. Il club di Via Aldo Rossi, consapevole della concorrenza che potrebbe accendersi per un attaccante del calibro di Kean, sta valutando attentamente la mossa, anche in virtù delle risorse economiche disponibili.

I prossimi giorni saranno cruciali. Fino al 15 luglio, il Milan ha la possibilità di sferrare l’assalto decisivo per accaparrarsi l’attaccante. I tifosi rossoneri sono in attesa, speranzosi che l’occasione possa concretizzarsi e che Kean possa presto vestire la maglia del Sette Volte Campione d’Europa, portando gol e imprevedibilità all’attacco di Allegri.