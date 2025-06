Mercato Milan, convergenza Allegri Tare: è lui il primo obiettivo del club rossonero per l’attacco

Mercato Milan, Allegri e Tare hanno un obiettivo in comune per l’attacco della prossima stagione: i rossoneri vogliono Vlahovic

Il calciomercato Milan si conferma tra le squadre più attive in questa fase iniziale della finestra di mercato estiva. Con l’ufficialità del ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, le strategie si stanno delineando rapidamente, e l’uomo incaricato di tradurre le idee del tecnico in realtà è Igli Tare. Il direttore sportivo rossonero, come riportato da calciomercato.com, è al lavoro incessantemente, “sette giorni su sette”, con l’obiettivo primario di allestire una rosa immediatamente competitiva e in linea con le precise richieste del tecnico livornese, puntando in alto fin da subito.

Dalle riunioni strategiche tenutesi negli ultimi giorni, è emersa con forza una necessità impellente: quella di assicurarsi un attaccante da doppia cifra. Un vero e proprio centravanti sul quale costruire le ambizioni da titolo del Milan, un goleador capace di fare la differenza e di garantire quel bottino di reti indispensabile per lottare al vertice. E su questo profilo, la sintonia tra Allegri e Tare è totale.

L’idea più concreta, quasi un’ossessione per il Milan, risponde al nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, in uscita dalla Juventus, è diventato il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo rossonero. Nonostante le presunte incomprensioni degli ultimi mesi che hanno caratterizzato la scorsa stagione del giocatore in bianconero, Vlahovic rimane uno dei “pallini” di Massimiliano Allegri. Il tecnico, infatti, avrebbe espressamente chiesto alla sua dirigenza di provare a sondare il terreno con la Vecchia Signora per il suo pupillo. La pista non è così remota come potrebbe sembrare: Milan e Juventus sono già in contatto da giorni per la questione relativa a Cambiaso, e si prevede che estenderanno presto il discorso anche al nazionale serbo.

La situazione di Vlahovic alla Juventus è complessa e gioca a favore delle ambizioni milaniste. In linea di massima, la Juventus non vorrebbe rinforzare una diretta avversaria in campionato, ma per il numero nove bianconero la situazione merita un discorso a parte, come sottolineato da calciomercato.com. La trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2026, è ufficialmente saltata. Questo significa che per il giocatore non ci sono alternative alla cessione, se la Juventus non vuole rischiare di perderlo a parametro zero in futuro. In questo momento, la Continassa non avrebbe ricevuto proposte concrete significative per l’ex Fiorentina, il che rende la pista Milan non solo percorribile, ma non può essere esclusa a priori.

Il nodo principale, e forse l’ostacolo maggiore, riguarda l’ingaggio di Vlahovic. Il classe 2000 percepisce attualmente una cifra considerevole di 12 milioni di euro netti a stagione, un importo che rientra tra i più alti della Serie A. Il Milan sta però valutando internamente una soluzione per aggirare questo scoglio: proporre un contratto a lungo termine, di cinque anni, con un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più ricchi bonus legati a rendimento e successi. Questa formula permetterebbe di diluire la spesa e di rendere l’operazione più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Mentre Vlahovic rimane la priorità assoluta, il Milan non si preclude altre opzioni. Nelle scorse ore, secondo calciomercato.com, è emersa la candidatura di Mateo Retegui, il bomber dell’Atalanta. Retegui è una vecchia conoscenza di Moncada, che due anni fa avrebbe potuto prenderlo dal Tigre per soli 15 milioni di euro. Sebbene l’interesse per l’italo-argentino sia concreto, in questo momento la sua posizione nella lista dei desideri rossoneri sembra venire subito dopo quella di Dusan Vlahovic. Il Milan, con Allegri e Tare in cabina di regia, è pronto a sferrare l’attacco decisivo per il suo nuovo centravanti, che potrebbe portare i rossoneri a lottare per il titolo.