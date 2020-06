Menez: «Voglia la A con la Reggina. Secondo me Milan-Roma…»

Il nuovo giocatore della Reggina Menez si è presentato ai tifosi amaranto parlando sia degli obiettivi che di Milan-Roma di oggi pomeriggio

Ecco le parole dell’ex rossonero Menez in un’intervista rilasciata a SkySport in cui ha parlato del suo approdo alla Reggina e il match Milan-Roma.

REGGINA – «Finalmente sono tornato in Italia. Sono molto felice, ho già fatto 7 anni qui e mi sono trovato bene. Purtroppo a causa della situazione sanitaria per il virus non ho potuto fare una presentazione, ma sento già il calore della città. Avevo bisogno di un progetto umano e sportivo, la Reggina mi ha convinto. Il sogno è quello di andare in Serie A, io sono venuto per dare il massimo e aiutare il più possibile la squadra»

MILAN–ROMA – «Penso sarà una bella partita, ma ho giocato in entrambe le squadre e non posso sbilanciarmi: che vinca il migliore!»