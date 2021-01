Meitè, convocato da Marco Giampaolo, si accomoderà ancora in tribuna esattamente come sabato scorso

Meitè, convocato da Marco Giampaolo, si accomoderà ancora in tribuna esattamente come sabato scorso. Da parte del Torino c’è la volontà di non far giocare il ragazzo contro il Milan, probabile futura destinazione.

Proprio nelle ultime ore i rossoneri hanno rifiutato uno scambio alla pari con il club granata: sul piatto c’era Meitè in cambio di Rade Krunic, giocatore gradito al tecnico del Toro.