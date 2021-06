Mbappé o Haaland? Come cambia il mercato Juve con la ricapitalizzazione

I soldi della ricapitalizzazione serviranno alla Juventus per rinforzarsi sul mercato? Come spiega Tuttosport potrebbero, ma non verranno utilizzati per dare l’assalto a Haaland o a Mbappé. Arriveranno dopo la campagna acquisti e serviranno alla Juve per portare solidità economica al nuovo ciclo, improntato sui giovani e con una maggiore sostenibilità del monte ingaggio.

Il segnare sarebbe comunque forte anche in quel campo, dove potrebbero non essere necessari sacrifici tecnici dolorosi, ma potrebbero proseguire gli investimenti.