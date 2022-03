Mazzarri lancia la sfida al Milan: «Faremo la nostra partita»

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, parla così del prossimo match contro il Milan in conferenza stampa. Le sue parole

«Ora c’è il Milan, sono squadre di categoria superiore. Bisognerebbe non giocarle allora, ma con il Napoli abbiamo dominato e buttato due punti. Con le grandi cerchiamo di fare le nostre partite, non come quella con la Lazio ma come con la Fiorentina o il Napoli.»