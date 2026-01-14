Maximilian Ibrahimovic all’Ajax: arriva il comunicato ufficiale del Milan. La nota del club

Maximilian Ibrahimovic si trasferisce all’Ajax: arriva il comunicato ufficiale del Milan. Tutti i dettagli dell’operazione

È ufficiale: Maximilian Ibrahimović segue le orme di papà Zlatan e si trasferisce all’Ajax. Il comunicato emesso dal Milan questa mattina, mercoledì 14 gennaio 2026, conferma la cessione del giovane attaccante svedese (classe 2006) al club olandese. Un ritorno romantico per il cognome Ibrahimović in una delle piazze che ha reso grande Zlatan all’inizio degli anni 2000.

Maximilian Ibrahimovic, i dettagli dell’operazione: prestito e diritto di riscatto

L’affare tra i rossoneri e i “Lancieri” si è concluso sulla base di un accordo che guarda sia al presente che al futuro:

Formula: Prestito temporaneo di sei mesi (fino a giugno 2026) con diritto di opzione (riscatto) a favore dell’Ajax.

Prestito temporaneo di (fino a giugno 2026) con (riscatto) a favore dell’Ajax. Cifre: Il riscatto è stimato intorno ai 3,5 milioni di euro . Il Milan ha inoltre inserito una clausola sulla futura rivendita (sell-on clause) per mantenere una partecipazione economica in caso di exploit ad Amsterdam.

Il riscatto è stimato intorno ai . Il Milan ha inoltre inserito una clausola sulla (sell-on clause) per mantenere una partecipazione economica in caso di exploit ad Amsterdam. Prospettive: Maximilian si allenerà con la prima squadra ma, inizialmente, dovrebbe trovare spazio con il Jong Ajax (la formazione Under 21) nella seconda divisione olandese per adattarsi ai ritmi del calcio orange. Indosserà la maglia numero 27.

I numeri con il Milan Futuro

L’addio arriva dopo una prima parte di stagione estremamente positiva per Maximilian, che si è consacrato come uno dei leader tecnici della neonata formazione Under 23: