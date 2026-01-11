Maximilian Ibrahimovic all’Ajax: il trionfo della strategia di Milan Futuro. Spunta il retroscena

Maximilian Ibrahimovic, spunta il retroscena sull’imminente trasferimento del figlio di Zlatan all’Ajax: ecco perchè il Milan ha dato il via libera

Il trasferimento di Maximilian Ibrahimović all’Ajax è ormai in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza rossonera non ha opposto resistenze alla cessione, vedendo nell’operazione non solo una grande opportunità di crescita per il classe 2006, ma anche il coronamento del progetto Milan Futuro.

La filosofia rossonera: valorizzare per crescere

L’operazione Ibra Jr. si inserisce in una strategia più ampia che sta dando i suoi frutti in questa sessione invernale del 2026:

Opportunità Ajax: Per Max, autore di 5 gol e 5 assist nella prima parte di stagione, Amsterdam rappresenta il palcoscenico ideale per misurarsi con il calcio dei “grandi” in un ambiente storicamente favorevole ai giovani talenti.

Per Max, autore di nella prima parte di stagione, Amsterdam rappresenta il palcoscenico ideale per misurarsi con il calcio dei “grandi” in un ambiente storicamente favorevole ai giovani talenti. Il successo della 2ª squadra: Il Milan sta raccogliendo i frutti del lavoro di Oddo . La promozione di Davide Bartesaghi , ormai titolare inamovibile nella difesa di Massimiliano Allegri (avendo superato Estupiñán nelle gerarchie), è l’esempio più lampante della bontà del progetto.

Il Milan sta raccogliendo i frutti del lavoro di . La promozione di , ormai titolare inamovibile nella difesa di (avendo superato Estupiñán nelle gerarchie), è l’esempio più lampante della bontà del progetto. Percorsi differenziati: La gestione dei giovani è chirurgica. Mentre Bartesaghi resta a San Siro, altri gioielli sono stati mandati a fare esperienza: Francesco Camarda: In prestito al Lecce per trovare spazio tra i professionisti senza la pressione del Meazza. Alex Jimenez: Ceduto definitivamente per generare plusvalenza e sfoltire la rosa.

La gestione dei giovani è chirurgica. Mentre Bartesaghi resta a San Siro, altri gioielli sono stati mandati a fare esperienza:

Milan Futuro: una fucina di plusvalenze e talenti

Nonostante la retrocessione in Serie D della scorsa stagione, la dirigenza non ha smesso di credere nel progetto Under 23. La capacità di vendere giocatori come Jimenez o mandare in prestito talenti come Ibra Jr. e Camarda conferma che il Milan Futuro è diventato un asset fondamentale per il bilancio e per la competitività della prima squadra.