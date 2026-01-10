Ibrahimovic Milan, Maximilian pronto a firmare con l’Ajax! Il giocatore lascia i rossoneri per trasferirsi in Olanda: tutti i dettagli dell’affare

Ibrahimovic Milan, Maximilian pronto a firmare con l’Ajax! Il figlio di Zlatan segue le orme del padre e si trasferisce in Olanda: i dettagli dell’affare

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan Ibrahimovic, lascia il Milan e si trasferisce all’Ajax in prestito con diritto di riscatto. A riportare la notizia è stato Gianluca Di Marzio, che ha confermato l’accordo tra i due club, con la formula del prestito che prevede un’opzione di riscatto per il club olandese.

L’affare è ormai in dirittura d’arrivo, con i documenti tra Milan e Ajax che sono in fase di scambio. Una mossa strategica per il Milan, che non solo cede il giovane attaccante, ma mantiene anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, un’opzione che potrebbe garantire al club rossonero un ritorno economico nel caso di un trasferimento definitivo.

Il trasferimento di Maximilian Ibrahimovic si lega al passato del padre Zlatan, che dopo la sua prima esperienza al Malmö, si trasferì proprio in Olanda per giocare con l’Ajax, dando il via alla sua straordinaria carriera internazionale.

Ora, a distanza di anni, il figlio di Zlatan Ibrahimovic seguirà le orme del padre, ma in un contesto diverso, cercando di emergere in un campionato che ha sempre avuto un forte legame con il calcio svedese.