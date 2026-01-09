Calciomercato
Calciomercato Milan Futuro, Maximilian Ibrahimovic in uscita? Trattativa a sorpresa, cosa sta succedendo
Calciomercato Milan Futuro, trattativa in corso tra i rossoneri e l’Ajax per il prestito con diritto di riscatto di Maximilian Ibrahimovic
Il destino degli Ibrahimovic sembra destinato a intrecciarsi ciclicamente con Amsterdam. Secondo quanto riportato da De Telegraaf, l’Ajax sta lavorando concretamente per portare in Olanda Maximilian (Max) Ibrahimovic, il talentuoso figlio diciannovenne di Zlatan.
Calciomercato Milan Futuro, l’operazione: il richiamo della storia
Il giovane attaccante, attualmente in forza al Milan Futuro, potrebbe ripercorrere le orme del padre, che proprio all’Ajax iniziò la sua leggendaria scalata europea tra il 2001 e il 2004.
- La formula: Le parti stanno discutendo le modalità del trasferimento, ma la soluzione più accreditata è quella del prestito con diritto di riscatto.
- Preferenza del giocatore: Nonostante l’interesse di altri club olandesi, Maximilian avrebbe dato la sua priorità assoluta ai “Lancieri”, convinto dal piano di crescita presentato dai direttori Marijn Beuker e Alex Kroes.
Profilo tecnico: non chiamatelo “Ibra”
Sebbene il cognome sia pesante, Maximilian ha caratteristiche diverse dal padre:
- Ruolo: È un’ala sinistra pura (piede destro), dotato di grande velocità e capacità nel puntare l’uomo per accentrarsi e calciare.
- Percorso rossonero: Legato al Milan fino al 2027, in questa stagione si è diviso tra gli allenamenti con la prima squadra di Massimiliano Allegri (frequenta Milanello tre volte a settimana) e le gare con il Milan Futuro.
- Il consiglio di Zlatan: Papà Zlatan, pur essendo il Senior Advisor del Milan, resta il suo critico numero uno: ha spesso dichiarato che i numeri del figlio possono e devono migliorare, vedendo nell’Ajax il laboratorio perfetto per questa evoluzione.