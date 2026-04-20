Mauro sul Milan: «Allegri ha capito l’Inter, a Modric servono compagni con le palle»

Mauro analizza il divario con i nerazzurri e le strategie di mercato necessarie per Allegri in vista della prossima stagione

Massimo Mauro, intervenuto durante l’ultima puntata di Pressing, ha espresso il suo punto di vista sul momento del Milan e sulle prospettive future dei rossoneri e della Juventus. L’ex calciatore ha sottolineato come l’obiettivo Champions League sia lo spartiacque fondamentale per permettere alla dirigenza di alzare l’asticella, obbligando il club a investimenti pesanti per colmare il gap con la vetta della classifica e tornare competitivi ai massimi livelli.

Secondo Mauro, la stagione attuale è stata condizionata da una presa di coscienza immediata da parte di Massimiliano Allegri, consapevole fin da subito dell’impossibilità di competere per lo scudetto contro una corazzata come l’Inter. L’analisi si è poi spostata sui singoli, con un focus particolare su Luka Modric: nonostante la classe infinita del croato, l’opinionista ritiene che per tornare a vincere serva un carattere diverso e una struttura di squadra più solida, simile a quella dei rivali cittadini.

Il mercato e il gap con l’Inter

AMBIZIONI — «Il raggiungimento della Champions farà alzare il livello di tutto il Milan e lo stesso discorso vale anche per la Juventus. I due club saranno costretti a fare grandi acquisti e quindi Allegri e Spalletti avranno certamente a disposizione due squadre come si deve l’anno prossimo».

LA SQUADRA E MODRIC — «Allegri ha capito subito che questa squadra non poteva stare vicino all’Inter e l’ha detto subito. Il Milan poteva fare di più se Allegri avesse avuto giocatori con le palle. Modric è un campione straordinario che però gioca in una squadra che non può lottare per lo scudetto. Non è Modric quello che ti può far fare il salto di qualità, il croato è fantastico, ma servono altri tipi di giocatori come li ha l’Inter».