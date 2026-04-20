Milan Juventus, Allegri programma la settimana: verso la sfida Champions!

Milan Juventus è in programma fra sei giorni allo Stadio San Siro. Massimiliano Allegri ha scelto come organizzare la settimana

Il Milan di Massimiliano Allegri con la vittoria arrivata ieri sera contro l’Hellas Verona ha avvicinato ancor di più la qualificazione alla prossima Champions League. Mancano pochi punti per il matematico accesso alla massima competizione europea. Una delle news Milan più rassicuranti per tutti i tifosi del Diavolo.

In questo senso domenica alle ore 20:45 ci sarà la super sfida tra Milan e Juventus, una gara che per il tecnico toscano ha sapore di passato, visti i cinque anni trascorsi da Allegri alla guida dalla Vecchia Signora. Per questo è una gara che va preparata al meglio!

Oggi riposo: domani si torna a lavoro!

Nella giornata di oggi Massimiliano Allegri ha concesso una giornata di riposo alla squadra, per poi da domani ritrovarsi per preparare l’incontro. A riportarlo è Peppe Di Stefano di Sky Sport.

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