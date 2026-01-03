Matuzalem svela un retroscena di mercato: «Fui vicino a diventare un giocatore del Milan»

Matuzalem, intervistato da La Gazzetta dello Sport, svela un retroscena di mercato legato al Milan. Le sue parole

Il calcio italiano lo ricorda come un regista di grande qualità e personalità, ma la carriera di Francelino Matuzalem avrebbe potuto incrociare palcoscenici ancora più prestigiosi. In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista di Lazio, Genoa e Bologna ha svelato alcuni retroscena della sua vita professionale, ammettendo di essere stato a un passo dalle grandi del nostro campionato. «Ho sfiorato il Milan e soprattutto la Roma», ha dichiarato il brasiliano, confermando come nel suo momento d’oro fosse un obiettivo concreto delle big.

Se l’interesse dei rossoneri rimase una suggestione concreta ma non finalizzata, con i giallorossi il contatto fu quasi risolutivo: «Incontrai Spalletti in hotel ai tempi dello Shakhtar», ha ricordato Matuzalem, segno di una trattativa che era arrivata ai dettagli prima di sfumare.

Matuzalem, il maestro Lucescu e gli anni in Ucraina

Nonostante il mancato salto nel Milan o nella Roma di quegli anni, Matuzalem ricorda con estremo orgoglio l’esperienza allo Shakhtar Donetsk, periodo in cui ha raggiunto la sua piena maturità calcistica. Il merito, secondo il brasiliano, va attribuito soprattutto a una figura fondamentale per la sua crescita: «Lì ho avuto l’allenatore migliore: Lucescu».

Proprio sotto la guida del tecnico rumeno, Matuzalem divenne uno dei centrocampisti più ambiti d’Europa, attirando le attenzioni di quel Milan che allora dominava in campo internazionale. Un incrocio di mercato che avrebbe potuto cambiare la storia della sua carriera, ma che oggi resta uno dei racconti più affascinanti di un calcio che non smette mai di svelare i suoi segreti.