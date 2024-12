Mattei Milan, le parole sulla squadra rossonera e sulla corsa Champions molto intensa dopo questa prima metà di stagione

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di RadioSei in vista della sfida di questa sera tra Lazio Inter. Di seguito le sue parole. anche sulla corsa Champions che riguarda anche il Milan.

PAROLE – «Sarà una partita molto equilibrata, lo dice la classifica, le squadra sono a pari punti, anche se l’Inter ha una partita in meno. I nerazzurri non si possono accontentare del pari, anche visti i risultati delle altre. Probabilmente ad ora la squadra che sembra l’unica antagonista al quarto posto è la Juventus, il Milan ha troppi problemi, mi sembra ci sia una situazione societaria complicata. La Fiorentina ha un buon organico ma sta facendo più di quanto ci si aspetterebbe. Mercato? Serve un under 22 su cui investire e che possa diventare un nuovo acquisto effettivo per la prossima stagione. Contro l’Inter mi preoccupa l’inferiorità numerica che ci sarà a centrocampo».