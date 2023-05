Matri: «Il Milan la mia mamma calcistica». Poi strizza l’occhio alla Juve. Le parole dell’ex attaccante in vista della sfida di domenica

Alessandro Matri è intervenuto su DAZN nel programma dedicato alla sfida tra Juventus e Milan. Di seguito le sue parole.

MATRI – «Il Milan è la mia mamma calcistica e la Juventus è stata la donna della mia vita. Il Milan è stata una famiglia, mi ha cresciuto dai 9 ai 18 anni. Mi ha educato, mi ha insegnato le regole, a stare in un gruppo. Nascendo con una fede rossonera ero partito con l’idea che non sarei mai andato alla Juve e invece il mio passaggio in bianconero è stato bellissimo, inaspettato: entrare in quel mondo mi ha aperto la mente, mi ha fatto conoscere persone che mi hanno accolto e amato»