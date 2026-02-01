Mateta Milan, la trattativa rallenta! Crystal Palace alla ricerca del sostituto, i rossoneri valutano il colpo finale: le novità

Mateta Milan, novità importanti sulla trattativa che potrebbe portare l’attaccante francese in rossonero! Il Crystal Palace cerca il sostituto e il Diavolo valuta

Nuovi sviluppi nella trattativa che potrebbe portare Jean-Philippe Mateta a vestire la maglia del Milan. Secondo Gianluca Di Marzio, nonostante l’accordo già raggiunto con il calciatore, l’operazione è stata messa in stand-by per diversi motivi.

Tra i principali ostacoli, c’è la necessità del Crystal Palace di trovare un sostituto per il francese, che ha visto anche l’affollamento nel reparto offensivo del Milan aumentare. Con Nkunku che ha chiarito la sua volontà di rimanere e l’imminente rientro di Gimenez, la situazione diventa più complessa.

Il Crystal Palace trova un accordo per Strand Larsen

Il Crystal Palace ha trovato l’accordo per Jørgen Strand Larsen, attaccante proveniente dal Wolverhampton Wanderers, proprio per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, David Ornstein ha sottolineato che, a causa della permanenza di Nkunku (su cui c’erano l’interesse del Fenerbahçe e della Roma), non è ancora chiaro se il francese potrà arrivare subito.

Il Milan in fase di valutazione

In queste ore, il Milan sta effettuando valutazioni interne per capire se affondare il colpo per Mateta prima che la finestra di mercato si chiuda. Nonostante le difficoltà legate alla permanenza di Nkunku, il club rossonero è pronto a decidere se affrettare la conclusione della trattativa, portando Mateta a Milano anche con la presenza del suo connazionale.

L’operazione potrebbe essere influenzata dall’eventuale acquisto di un altro giocatore per il Palace e dalla possibilità di ottenere il trasferimento a condizioni favorevoli per il Milan. Con il mercato che sta per chiudersi, il tempo per definire la situazione è ormai limitato, e le decisioni finali si stanno prendendo nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora