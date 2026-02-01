Calciomercato Milan, Mateta pronto alle visite mediche? L’indiscrezione sul francese è da non credere

Calciomercato Milan, Ben Jacobs annuncia l’autorizzazione del Crystal Palace a Mateta per svolgere le visite mediche

Il traguardo è ormai in vista. Quello che fino a poche ore fa era un “muro” del Crystal Palace, si è sgretolato sotto i colpi del calciomercato e della volontà ferrea del giocatore. Dopo le indiscrezioni di The Athletic, arrivano conferme pesantissime anche da Ben Jacobs (GiveMeSport): Jean-Philippe Mateta ha ricevuto il via libera definitivo per le visite mediche con il Milan.

Calciomercato Milan, blitz finale per Mateta: cifre e retroscena

L’operazione condotta da Igli Tare si è sbloccata grazie a un incastro perfetto nel mercato della Premier League:

Visite mediche in corso: Il Crystal Palace ha autorizzato ufficialmente Mateta a sottoporsi ai test medici propedeutici al trasferimento in rossonero. Gli esami sono iniziati a Londra per accelerare i tempi burocratici in vista della chiusura del mercato.

La chiave di volta è stata l’accelerata del Palace per . Con l’imminente arrivo del norvegese dai Wolves, il club inglese ha finalmente liberato il bomber francese. Cifre e Volontà: L’accordo di principio tra i club è confermato sulla base di 35 milioni di euro. Ben Jacobs sottolinea un dettaglio fondamentale: “Mateta voleva il Milan solo dopo che il suo interesse fosse stato formalizzato”. Una scelta di cuore e di carriera che ha pesato enormemente nella trattativa.

Un attacco da Scudetto

Con l’arrivo di Mateta, il Milan completa il reparto offensivo proprio nel momento di massima emergenza (visti i dubbi su Pulisic e Leão per Bologna). Il francese si aggiunge a un weekend che ha già visto l’acquisto del giovane Cissé e del difensore Dalpiaz, oltre al rinnovo storico di Mike Maignan. Il Diavolo di Allegri si presenta alla volata finale per la Seconda Stella con un arsenale totalmente rinnovato.